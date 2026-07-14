¿Galilea Montijo emprende acciones legales? Lanza contundente mensaje tras críticas a su imagen

Luego de que se especulara que Galilea Montijo tuvo vacaciones obligadas por problemas en su rostro, la conductora de La casa de los famosos México fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se sinceró sobre posibles demandas tras duras críticas. ¿Ya comenzó procesos legales? Te contamos.

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Galilea Montijo enfrenta fuertes críticas por su imagen. / Mezcalent

¿Por qué Galilea Montijo enfrenta críticas previo al estreno de La casa de los famosos México 2026?

Tras el anuncio de la nueva temporada de La casa de los famosos México, Galilea Montijo preocupó por su rostro en el promocional. Más allá de lo que dijo sobre el reality, la presentadora acaparó la atención por su aspecto físico.

Mientras algunos usuarios señalaron que se parece a Ninel Conde, otros se mostraron preocupados por su manera de hablar. “Parece que te dio parálisis facial” y “Ya no te hagas arreglos” son algunas de las reacciones.

Las críticas no pararon ahí, ya que tras la revelación del primer habitante, se difundió un clip en el que, aparentemente, Montijo tiene su boca diferente, razón por la que sus seguidores se alarmaron. “Habla con la boca chueca” y “Tiene paralizado el rostro”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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Galilea Montijo alarma por su aspecto físico. / Mezcalent

¿Cuál fue la postura de Galilea Montijo ante las críticas por su nueva imagen?

Desde que Galilea Montijo causó las primeras críticas por su rostro, se pronunció sobre el procedimiento que se había realizado y aclaró que no se trató de una cirugía estética: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”.

Tras negar que su aspecto físico sea igual a las fotos que circulan en Internet, Galilea Montijo tomó unas vacaciones antes del estreno de La casa de los famosos México. Mientras estaba alejada de los reflectores, compartió un mensaje que, para algunos, fue una respuesta tajante a las críticas:

“No puedes romper a alguien que ya ha pasado por las peores tormentas en su vida. No le puedes arruinar la vida a alguien que ha pasado por lo peor y hoy sigue aquí parado”, reposteó en sus historias de Instagram, las cuales ya no están disponibles.

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¿Galilea Montijo regresa con nueva imagen a La casa de los famosos México? / Redes sociales / Captura de pantalla

¿Galilea Montijo emprende acciones legales tras críticas a su imagen?

En medio de la polémica que ha desatado la nueva imagen de Galilea Montijo, la conductora de Hoy compartió en un encuentro con la prensa, durante su regreso a CDMX, que piensa emprender acciones legales contra las personas que den información falsa sobre su persona.

Aunque no hablo directamente sobre las críticas que rodean su imagen, sí dejó claro que lo más importante es cuidarse y proteger a las personas que la rodean:

“Quedé en un acuerdo con el abogado de que, así sean pódcasts, sean páginas de YouTube, páginas de contenido, que estén dando información falsa acerca de mi persona, sí voy a proceder legalmente porque a mí sí me afecta en cuestión de imagen y en cuestión de marcas, que son gente que yo tengo que cuidar, nombres que tengo que cuidar, porque de eso vivimos nosotros”. Galilea Montijo

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