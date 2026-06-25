¿Adiós a Hoy? Galilea Montijo rompe el silencio: “Mi contrato se vence en diciembre” y desata rumores de boda

Antes de que las especulaciones sobre una posible salida comenzaran a tomar fuerza, el nombre de Galilea Montijo, ya generaba atención por su participación en La más draga.

En medio de rumores sobre supuestos castigos internos y versiones que incluso alcanzaron su vida sentimental, la presentadora decidió hablar sin rodeos para frenar la ola de especulaciones. ¿Se va del matutino?

Por si fuera poco, presumió un anillo que su novio le habría regalado de cumpleaños pero ¿venía con propuesta incluida? ¡Entérate!”

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¿Galilea Montijo se va de la televisora de San Ángel en 2026? Esto dijo sobre su contrato

En medio de especulaciones sobre una posible salida de Televisa, Galilea Montijo puso fin a los rumores al hablar abiertamente de su situación contractual. La presentadora explicó que, como ocurre actualmente en la industria televisiva, los contratos han cambiado considerablemente con el paso del tiempo.

“Antes eran por diez años, luego por quince años, luego por cinco años, luego por tres años. Ahora ya los contratos suelen ser de uno a dos años. Entonces, mi contrato ya se vencería en diciembre”, detalló.

Lejos de confirmar una ruptura con la televisora, Galilea Montijo dejó claro que su relación con Televisa sigue firme y basada en agradecimiento y lealtad. “Yo te puedo decir que yo soy cien por ciento Televisa. O sea, a mí a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa. Estoy muy agradecida”, afirmó.

Aunque reconoció que podría analizar otras opciones, dejó entrever que su prioridad sigue siendo continuar en la empresa que la ha impulsado durante gran parte de su carrera.

Galilea Montijo / Captura de pantalla

¿Galilea Montijo fue castigada por su televisora? Responde a las versiones sobre su ausencia

Otro de los temas que causó revuelo fue la versión de que Galilea Montijo habría sido “castigada” por Televisa, lo que supuestamente le impidió asistir a una premier. Fiel a su estilo directo, Galilea Montijo negó categóricamente esta información.

“Claro que no, estaba trabajando”, respondió tajante.

La también presentadora de programas como Hoy explicó que su agenda laboral ya estaba definida, por lo que su ausencia no tuvo nada que ver con conflictos o sanciones internas. Además, aprovechó para aclarar su participación en La Más Draga, proyecto que también fue tema de conversación.

“Este es el segundo año que lo hago y ya lo habíamos grabado el año pasado. O sea, no había manera que me castigaran, porque eso ya estaba grabado el año pasado”. Galilea Montijo

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Galilea Montijo se casa con Isaac Moreno? El anillo que mostró tras los rumores de boda y que encendió las redes

En medio de las versiones sobre su vida personal, la prensa también cuestionó a Galilea Montijo sobre si su deseo de convertirse en madre sigue vigente. Fiel a su estilo relajado, la conductora no lo negó y respondió con picardía: “Pues sí, ¿eh?”. Minutos después, entre risas, remató: “Pero bueno, ya Diosito me mandó puro guapo. ¿Qué hago?”, bromeó.

Pero eso no fue todo. Durante el mismo encuentro, la conductora fue cuestionada sobre una posible propuesta de matrimonio. Lejos de dar una respuesta directa, optó por jugar con el misterio y el humor. Entre risas pícaras, dejó ver un enorme anillo que llamó de inmediato la atención.

Primero intentó mostrarlo de forma discreta, pero luego levantó la mano para que todos lo vieran, encendiendo aún más los rumores de boda y desatando especulaciones en redes sociales. Aunque Galilea Montijo no confirmó si hubo pedida de matrimonio, su actitud emocionó a todos.