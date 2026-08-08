Galilea Montijo destapa por qué siguió trabajando tras el tratamiento fallido en su rostro, ¿la obligaron?

En los últimos meses, Galilea Montijo ha sido víctima de burlas y especulaciones por el aspecto de su rostro. Y es que muchos decían que “el ojo se le iba de lado” y que tenía “la boca chueca”. Algunos hasta empezaron a teorizar que había tenido una “parálisis facial”.

A raíz de todo esto, la conductora decidió participar en un pódcast para aclarar todo. Entre las cosas que dijo, está la razón por la que siguió trabajando pese a todo. Te contamos los detalles.

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Galilea Montijo recibió críticas por su rostro / Mezcalent

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en la cara?

En un reciente capítulo de ‘Bajo la piel’, Galilea Montijo contó que, en febrero, se sometió a un tratamiento para levantar la ceja. El médico que lo aplicó le dijo que “aprovecharía el proceso” para quitarle una “glándula” del cuello. Esto, con el objetivo de perfilar más el rostro.

Al finalizar, le recetaron un “líquido” para tratar la cicatriz en el cuello. Con el tiempo, empezó a ver cambios negativos. Y es que el “líquido” le había ocasionado una quemadura de segundo grado. Asimismo, uno de los nervios del rostro habría quedado severamente afectado.

“La cara la veía…(cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial”, declaró.

Si bien dejó claro que ahora estaba mejor, reconoció que la había pasado muy mal: “De verdad, infórmense. La he pasado muy mal yo por una cuestión médica más que estética. Estaba muy preocupada por tener una quemadura de segundo grado, que era lo que me colapsó, lo que me llevaba todo esto (parte de la cara)”, resaltó.

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Rostro afectado de Galilea Montijo / Redes sociales

La razón por la que Galilea Montijo regresó a trabajar pese a los problemas en su rostro

Durante la conversación, aclaró el motivo por el que regresó a trabajar pese a las críticas y su estado de salud. Lejos de lo que algunos supusieron, no fue por obligación, sino por decisión propia. Incluso, dejó claro que los productores con los que trabajan suelen “cuidarla mucho”.

La razón por la que optó por seguir con sus actividades fue simple: nunca notó la gravedad de la situación. Si bien era consciente de que no estaba bien del todo, nunca pensó que, al menos en televisión, luciera “tan hinchada” y con “gestos raros”.

“En persona, no me veía como me veía en el programa. Hubo un día que sí yo estaba entrevistando a Ernesto Laguardia, que ahí sí vi cómo, de plano, la boca (se me iba), pero yo no lo sentía. La fisioterapeuta me dijo: ‘No tienes parálisis, pero se tiene que tratar como parálisis. Todo comienza en tu cuello’”. Galilea Montijo

Y agregó: “No es que me obliguen, pero yo sí tengo obligación y es mi responsabilidad. Fue mi responsabilidad tomar la decisión de hacerme ese procedimiento. Yo ya me preocupé cuando pasaron los tres meses”, puntualizó.

¿Quién es Galilea Montijo?

Martha Galilea Montijo Torres, mejor conocida como Galilea Montijo, es una actriz y presentadora mexicana.

Actualmente tiene 53 años.

Inició su carrera durante los años 90, cuando ganó el programa ‘Chica TV’.

A partir de allí, se le ha visto en diversos programas y telenovelas como ‘La verdad oculta’, ‘Bailando por un sueño’ y ‘Pequeños gigantes’.

Actualmente es la titular de ‘HOY’ y la conductora estrella de ‘La casa de los famosos México’.

En cuanto a su vida sentimental, tiene una relación con el español Isaac Moreno.

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