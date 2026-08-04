Asesinan a influencer César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo; filtran estremecedor VIDEO

Luego de que se informara sobre la captura del presunto responsable de la muerte de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo, se reporta que otro creador de contenido habría fallecido en circunstancias similares. Se trata de César Gastélum. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó al influencer César Gastélum? / Redes sociales

Así fue la muerte del influencer César Gastélum

Todo habría ocurrido durante la noche de este martes 4 de agosto. De acuerdo con reportes de medios locales, el influencer César Gastélum estaba realizando una transmisión en vivo por las calles de Culiacán, Sinaloa.

En algún punto, dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron a las afueras de un negocio de comida rápida sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez. Uno de ellos le habría disparado en la cabeza con un arma corta. Tras el hecho, los responsables huyeron de la escena.

Los acompañantes del creador de contenido resultaron ilesos. No obstante, se indicó que quedaron en “estado de shock” tras ver lo ocurrido.

La policía llegó inmediatamente al lugar. Sin embargo, solo pudieron confirmar su deceso. Hasta el momento, no han detenido a los victimarios. En tanto que las autoridades ya abrieron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los culpables.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios correspondientes. La familia no ha querido dar declaraciones hasta ahora.

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¿Cuál fue la última publicación de César Gastélum, influencer asesinado durante transmisión en vivo?

El último post de César Gastélum data del pasado 1 de agosto. Se trata de un video en el que se le ve en una especie de cita con otra creadora de contenido identificada como ‘La Beba’. De fondo, se puede escuchar la canción ‘La cita fresita’ de Grupo Aztteca, Luis R Conriquez y Óscar Maydon.

“La verdadera cita fresita @la_bebaa___ #fyp #citafresita” César Gastélum

Tras viralizarse la noticia sobre su muerte, la publicación se llenó de comentarios lamentando el hecho y solidarizándose con la familia para que pueda sobrellevar su luto de la mejor manera posible. Estas son algunas palabras que se podían leer:

“En paz descanse, mi viejo”

“No puedo creerlo”

“Dinos que no es real”

“Lo mejor para la familia en su luto”

“Ojalá atrapen a los culpables”

“Te vamos a extrañar”

“Eras el mejor”

Último post de César Gastélum, influencer asesinado / Redes sociales

¿Quién era César Gastélum, influencer asesinado durante transmisión en vivo?

César Gastélum, también conocido en redes sociales como ‘Cesarín’, era considerado como uno de los influencers más populares en su natal Sinaloa. Sus cuentas de TikTok e Instagram reúnen poco más de 500 mil seguidores.

En YouTube contaba con más de 16 mil suscriptores. Su contenido se enfocaba en videoblogs, reacciones y bromas, principalmente. En los últimos meses, compartió videos un poco más personales, hablando sobre ciertas situaciones de su vida diaria.

Sobre su vida sentimental, se desconoce si realmente tenía pareja. Se le llegó a relacionar con ‘La Beba’. No obstante, los involucrados ni confirmaron ni negaron la información. Sus fans lo describen como una persona “humilde” y “agradecida”.

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