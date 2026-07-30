La extraña muerte del actor de ‘El laberinto del fauno’, y excompañero de Guillemo del Toro: ¿qué le pasó?

La industria del cine despidió este día a un icónico actor, el cual, es recordado por su participación en películas como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y Biutiful, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Te contamos de quién se trata.

Muere actor que trabajó con Guillermo del Toro / Canva

¿Qué actor, colaborador de Guillermo del Toro, murió recientemente?

Se confirmó hace unas horas la muerte de Manolo Solo, actor español de 62 años que participó en diferentes producciones importantes, según informó la Academia de Cine de España:

Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por ‘Tarde para la ira’. Academia de Cine de España

La noticia sorprendió a colegas, amigos y seguidores debido a que el actor continuaba en trabajando y atravesando una de las etapas más importantes de su carrera.

En comentarios cientos de compañeros del ámbito lo despidieron y recordaron su trayectoria dentro de la pantalla grande.

Te puede interesar: Querido actor y comediante muere a los 80 años tras ser hospitalizado ¿Quién fue Fernando Esteso?

Muere el actor Manolo Solo / Redes sociales

¿Por qué la muerte del actor Manolo Solo fue considerada “extraña”?

La muerte del actor Manolo Solo ha sido considerada sorpresiva e inesperada debido a que no existían antecedentes públicos sobre un problema de salud que hiciera pensar en este trágico escenario.

Entre sus trabajos más recientes destacó su interpretación del general Manuel Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante apenas el año pasado.

Sin embargo, tras darse a conocer su muerte, el diario español El País informó que el actor padecía cáncer, enfermedad que decidió mantener en el ámbito privado. Hasta ahora no se ha revelado el tipo de cáncer que enfrentaba ni el tiempo que llevaba bajo tratamiento.

Lee: Muere actor de “Café con aroma de mujer” tras diagnóstico tardío de cáncer: “Estaba sufriendo muchísimo”

Manolo Solo en El laberinto del fauno / Redes sociales

¿Quién era Manolo Solo y en qué proyectos trabajó?

Manolo Solo antes de consolidarse en el cine, incursionó en el mundo de la música como integrante de diversas bandas de rock y participó en el doblaje de producciones internacionales, prestando su voz para versiones en español de series como Dragon ball Z y Rex, un policía diferente.

Su debut cinematográfico llegó en 1986 con El vivo retrato, y con el paso de los años se convirtió en uno de los actores más conocidos del cine español.

Aquí una lista de las películas más famosas en las que participó:



El laberinto del fauno,

Biutiful,

El buen patrón,

Cerrar los ojos y,

y, Una quinta portuguesa.

Tal vez te interese: Muere famoso actor, cantante y director de videos a los 37 años al caer de un edificio en Pekín