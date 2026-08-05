¿Detuvieron a los asesinos de César Gastélum? Filtran identidad de los presuntos responsables del crimen: FOTO

El mundo de las redes sociales sigue de luto por el asesinato del influencer César Gastélum en Culiacán, Sinaloa. El creador de contenido estaba realizando una transmisión en vivo al momento de los hechos. Lastimosamente, el crimen quedó grabado y el video se ha viralizado en redes sociales.

En medio de la conmoción, ha empezado a circular presuntos nuevos detalles del caso. Y es que, en diversas plataformas se ha dado a conocer la identidad de los supuestos responsables del trágico suceso. Esto es lo que se sabe.

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Murió César Gastélum el pasado 4 de agosto / Redes sociales

¿Por qué asesinaron al influencer César Gastélum?

Los hechos ocurrieron durante la noche del 4 de agosto. César Gastélum y dos amigos hacían una transmisión en vivo en la que se desempeñaban como repartidores de comida rápida. Se encontraban a las afueras de un restaurante ubicado en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez.

Una motocicleta con dos personas a bordo pasó a su lado. Aunque el influencer y sus acompañantes se asustaron un poco, continuaron con sus actividades. Posteriormente, la moto volvería a pasar, pero en esta ocasión se detuvo frente al creador de contenido.

Uno de los pasajeros, sin mediar palabras, sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza para después huir del lugar. Las autoridades solo pudieron confirmar el deceso del joven.

La fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables y esclarecer el motivo detrás del acto. En redes sociales, se ha teorizado que la celebridad estaba involucrada con el crimen organizado. No obstante, nada ha sido confirmado aún.

Tampoco se sabe nada sobre cuándo se hará el funeral o lo que pasará con los restos. Y es que la familia de César no ha querido dar declaraciones.

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¿Qué le pasó a César Gastélum? / Redes sociales

La identidad de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum

A través de redes sociales, han comenzado a circular imágenes de dos personas señaladas como las responsables de la muerte del influencer César Gastélum. Fueron identificados como Alberto y ‘Costillas’. Afirman que presuntamente el primero fue quien ejecutó el tiro que le quitó la vida al creador de contenido, mientras que el segundo presuntamente fue el autor intelectual.

Sobre el presunto móvil del crimen, se menciona que, presuntamente, sería por problemas relacionados con el crimen organizado. Supuestamente, la “banda” de Gastélum planearía “vengarlo”.

Esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Lo único que han declarado del caso ha sido que siguen las investigaciones y que los hechos fueron calificados como una “agresión directa”. Señalaron que se están revisando las cámaras de seguridad para dar con los culpables.

🚨🇲🇽 ACLARACIÓN. Imagen de los asesinos del Influencer CESAR GASTÉLUM en #Culiacán Revisando el vídeo el que disparo fue el que manejaba la moto . Fotos que filtran de quien mato a Gastélum. Saque cada quien sus conclusiones pic.twitter.com/gOmdFe5Tkd — Contacto Revista (@ContactoRevist) August 5, 2026

¿Qué se sabe sobre el influencer César Gastélum?

César ‘Cesarín’ Gastélum era un influencer originario de Sonora. Tenía 24 años y era hermano de Ana Gastélum, quien era la esposa de Kevin Castro. A este último también lo asesinaron hace un año en Baja California.

En redes sociales, solía compartir videos de humor y de su vida personal. Subía fotos de los viajes que hacía y lujos de los que gozaba, algo que despertó mucha especulación sobre su “verdadero trabajo”.

Sobre su vida personal, no se sabe a ciencia cierta si tenía novia, ya que jamás lo confirmó. No obstante, se le relacionó con ‘la Beba’, otra creadora de contenido.

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