Caso Valeria Márquez: Autoridades capturan a Iván “N” coautor de la muerte de la influencer

Cayó un nuevo implicado en el feminicidio de Valeria Márquez. La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del crimen que acabó con la vida de la influencer y creadora de contenido en Zapopan. De acuerdo con las investigaciones, habría participado antes, durante y después del ataque, uno de los casos que más conmocionaron a México en los últimos años.

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¿Quién es Iván Martín “N” y cuál fue su presunta participación en el feminicidio de Valeria Márquez?

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Iván Martín “N” es señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer y empresaria Valeria Márquez. Su detención se concretó el 1 de agosto tras un operativo con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Según la indagatoria, su participación habría consistido en vigilar la escena antes de que un sujeto ingresara al negocio de la víctima para dispararle. Una vez cometido el ataque, habría escoltado en motocicleta al presunto agresor para huir del estacionamiento de la plaza comercial.

La Fiscalía no ha detallado con exactitud cada acto atribuido al detenido en las distintas etapas del crimen. Esa información, señalan las autoridades, podría presentarse durante la audiencia inicial ante el juez de control.

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¿Cómo reconstruyó la Fiscalía la huida de los presuntos responsables y qué halló en el cateo contra Iván Martín “N”?

La detención se dio luego de que agentes ministeriales cumplimentaran una orden de cateo en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. El operativo estuvo a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

En el inmueble fueron aseguradas dos armas de fuego, una calibre .40 milímetros y otra calibre 9 milímetros, además de varios teléfonos celulares. También se localizaron identificaciones oficiales de distintas personas, por lo que se abrió una investigación paralela por el delito de suplantación de identidad.

Para reconstruir los movimientos de los presuntos responsables, las autoridades cruzaron información de cámaras del sistema C5 con videograbaciones particulares de la zona. Ese trabajo permitió establecer que los agresores utilizaron una motocicleta y un automóvil color blanco tanto para el ataque como para la huida.

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Iván Martín “N”, el presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez

¿Cómo fue asesinada Valeria Márquez y por qué su caso conmocionó a México?

Valeria Márquez, de 23 años, era modelo, empresaria y creadora de contenido digital. El 13 de mayo de 2025 fue asesinada dentro de Blossom The Beauty Lounge, su propio salón de belleza ubicado en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco.

El crimen ocurrió mientras la influencer transmitía en vivo para sus seguidores en redes sociales. Un hombre ingresó al lugar con el pretexto de entregarle un encargo, confirmó su identidad y le disparó; la transmisión fue interrumpida por una empleada del negocio segundos después del ataque.

La difusión del video, sumada al perfil público de la víctima, convirtió el feminicidio en uno de los casos de violencia contra mujeres con mayor repercusión nacional e internacional de los últimos años en Jalisco.

Según ha trascendido en la investigación, el ataque habría sido ordenado por Ramón Ángel, alias “el R1", identificado como líder de una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades señalan que la orden habría surgido a petición de un familiar cercano a “el R1", quien sostuvo previamente una relación sentimental con la influencer.

¿Sigue abierta la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez?

Sí. La Fiscalía de Jalisco confirmó que las indagatorias continúan abiertas para ubicar y detener a otras personas presuntamente involucradas en el feminicidio de Valeria Márquez, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de una sentencia ni de una resolución definitiva en contra de los detenidos. Por ello, los señalamientos permanecen bajo la calidad de “presuntos” mientras avanza el proceso judicial correspondiente.