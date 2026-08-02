Filtran FOTOS de Valeria Márquez y supuestamente el hijo del R1 juntos; así luciría Francisco ‘N’, presunto exnovio

El caso del feminicidio de Valeria Márquez volvió a sacudir las redes sociales tras las recientes declaraciones de Omar García Harfuch, quien confirmó que una nueva línea de investigación contempla a Francisco ‘N’, expareja de la influencer e hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias “R1”.

A raíz de esta información, usuarios rescataron fotografías que comenzaron a circular desde 2025 y que presuntamente mostrarían al joven señalado, así como imágenes donde aparece junto a la creadora de contenido. Aunque las publicaciones han ganado fuerza en las últimas horas, las autoridades no han confirmado la autenticidad de todas las imágenes que circulan en Internet.

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¿Quién es el ‘R1'?

¿Qué reveló Omar García Harfuch sobre Francisco ‘N’ y el feminicidio de Valeria Márquez?

La investigación por el feminicidio de Valeria Márquez tomó un giro relevante luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartiera nuevos datos durante la conferencia matutina del 31 de julio de 2026.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades contemplan la posible participación de Francisco ‘N’, identificado como expareja sentimental de la influencer y también como hijo de Ramón Ángel ‘N’, conocido como “R1”, señalado como presunto líder de una organización criminal con operaciones en Jalisco y Michoacán.

Harfuch detalló que las investigaciones apuntan a que la célula presuntamente encabezada por el “R1” habría estado relacionada con diversos hechos violentos. Entre las líneas que siguen las autoridades se encuentra la posibilidad de que Francisco ‘N’ hubiera amenazado previamente a Valeria y que posteriormente solicitara apoyo para ejecutar el crimen. Sin embargo, las investigaciones continúan su curso y aún no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso.

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¿Quién es Francisco ‘N’, el hijo del R1 relacionado con el caso de Valeria Márquez?

Francisco ‘N’ es identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Es hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, presunto líder criminal de una facción ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Según la información presentada por autoridades federales, Francisco ‘N’, identificado como exnovio de Valeria Márquez e hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias “R1”, habría mantenido una relación sentimental con la influencer que terminó antes de su asesinato.

Las investigaciones señalan que presuntamente la habría amenazado en varias ocasiones tras la ruptura y que incluso habría solicitado a su padre organizar el feminicidio de la creadora de contenido. Hasta el momento, Francisco ‘N’ no ha sido detenido y continúa siendo buscado por las autoridades, que mantienen operativos para dar con su paradero.

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Redes sociales y canva

¿Qué muestran las fotos filtradas de Valeria Márquez y Francisco ‘N’?

Entre las imágenes que volvieron a circular en redes sociales destacan varias fotografías que supuestamente muestran a Valeria Márquez junto a quien sería Francisco ‘N’, identificado por autoridades como su expareja sentimental. En una de ellas se observa a una joven de cabello rubio caminando junto a una persona que porta una gorra blanca con detalles en color rojo, mientras la fotografía parece haber sido tomada durante un evento o reunión al aire libre.

Otra de las imágenes muestra a una pareja abrazándose y besándose frente a una estructura decorada con forma de corazón elaborada con flores rojas, en un escenario romántico adornado con pétalos y luces. Además, circula una fotografía grupal en la que aparece un hombre vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja durante una celebración social.

Las capturas fueron compartidas originalmente en publicaciones de TikTok y retomadas después de que Omar García Harfuch revelara que Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias “R1", forma parte de una de las líneas de investigación relacionadas con el feminicidio de Valeria Márquez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la autenticidad de las imágenes ni la identidad de todas las personas que aparecen en ellas.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan?

El asesinato de Valeria Márquez, influencer de 23 años, ocurrió el 13 de mayo de 2025 dentro de un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información oficial, un sujeto ingresó al establecimiento y abrió fuego contra la joven mientras realizaba una transmisión en vivo, hecho que generó indignación nacional y una fuerte exigencia de justicia por parte de usuarios en redes sociales.

Desde las primeras horas posteriores al crimen, la Fiscalía de Jalisco informó que el caso sería investigado bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, las pesquisas avanzaron de manera gradual y durante varios meses no se informaron detenciones ni órdenes de captura públicas relacionadas con el caso.

Fue hasta mayo de 2026 cuando las autoridades señalaron que seguían activas diversas líneas de investigación. Posteriormente, las declaraciones de García Harfuch volvieron a colocar el nombre de Valeria Márquez, el de Francisco ‘N’ y el del presunto líder criminal conocido como “R1” en el centro de la discusión pública.