¿Fofo podría salir de prisión? SCJN toma drástica decisión tras buscar un cambio en su condena

La pregunta que todo mundo se hacía por fin tiene respuesta y no es la que esperaba “Fofo”. El influencer de 27 años, famoso por presumir autos de lujo y hoy encerrado por golpear brutalmente a una mujer, no saldrá libre ni verá reducida su sentencia de 17 años y medio de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le cerró la puerta a su última carta legal y, con ello, Fofo seguirá tras las rejas pagando por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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Fofo N / Redes sociales

¿Fofo sale en libertad tras la resolución de la SCJN sobre su amparo?

No, y de momento no hay indicios de que eso vaya a cambiar pronto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó de manera unánime en contra de atraer el juicio de amparo que la defensa de “Fofo” había impulsado para intentar anular o reducir su condena. En otras palabras, el influencer sigue exactamente en la misma situación legal en la que estaba antes de mover ficha: cumpliendo su sentencia en prisión, sin ningún beneficio adicional a la vista.

La votación se dio el pasado lunes 29 de junio de 2026 y dejó en claro que, para la mayoría de los ministros, el caso no cumple con los filtros necesarios para que la Corte intervenga directamente. El expediente regresará ahora al procedimiento ordinario ante un Tribunal Colegiado, que será quien continúe con el proceso legal correspondiente.

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Fofo ‘N’ / Instagram: @fofo/YouTube: El Mich TV

¿Por qué la SCJN rechazó el amparo de Fofo para reducir su condena?

Los ministros consideraron que el caso de Fofo no reunía los requisitos de importancia, interés y trascendencia jurídica que se necesitan para que la Suprema Corte tome un caso de manera directa. Fue un Tribunal Colegiado del Estado de México el que originalmente pidió a la Corte que se hiciera cargo del expediente, buscando que se establecieran criterios claros para distinguir cuándo una agresión violenta contra una mujer se convierte legalmente en una tentativa de feminicidio.

El planteamiento que se puso sobre la mesa fue justamente ese: ¿qué elementos debe valorar un juez penal para determinar si un ataque brutal cruza la línea hacia la tentativa de feminicidio? Pese a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito argumentó que el caso tenía relevancia constitucional por la violencia de género involucrada, además de una enorme cobertura mediática y potencial para sentar precedente en casos similares en todo el país, la mayoría de los ministros no compró el argumento. Siete votos se fueron en contra de atraer el caso, mientras que solo dos ministras, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, se pronunciaron a favor de que la Corte lo tomara.

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Fofo / Redes sociales

¿De qué acusan a Fofo? El caso de tentativa de feminicidio que lo llevó a prisión

En febrero de 2024, “Fofo”, el creador de contenido quien construyó su fama en redes sociales enseñando autos deportivos, botellas costosas y viajes de ensueño, quedó grabado en un video que explotó en todas las plataformas: se le ve agrediendo con extrema violencia a una mujer identificada como Edith “N” dentro del estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, continuando los golpes incluso cuando ella ya estaba en el suelo.

¿La chispa que encendió todo? Un roce accidental entre la afectada y el espejo del auto del influencer. En lugar de resolver el altercado como cualquier persona razonable, el joven protagonizó una golpiza que quedó registrada por cámaras de seguridad y por transeúntes que auxiliaron a la víctima. Ese episodio derivó en su detención el 4 de abril de 2024 y, posteriormente, el 24 de enero de 2025 fue declarado culpable. El juez del caso determinó que las pruebas en su contra eran contundentes y lo condenó a pagar 67 mil pesos, además de otros 277 mil pesos por concepto de reparación del daño a la víctima.

Mujer agredida presuntamente por Fofo da entrevista a medios / ‘Fofo’ Márquez detenido / Captura de pantalla Milenio/ Instagram: @c4jimenez

¿Quién es Fofo? La historia del influencer que pasó de los lujos a la cárcel

Antes de convertirse en protagonista de este caso judicial, “Fofo” ya era una figura polémica dentro del mundo de los creadores de contenido mexicanos. En 2022 se hizo viral por cerrar por completo el puente Matute Remus en Guadalajara, un acto que él mismo describió como una forma de “demostrar el poder del dinero”. Aquella hazaña le costó una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco por el delito de ataque a las vías de comunicación, aunque en su momento ofreció disculpas públicas asegurando que solo imitaba a otros influencers.

Su historia familiar también ha estado bajo la lupa: su padre, también llamado Rodolfo Márquez, fue un empresario dueño de varias concesionarias de gasolineras que falleció en noviembre de 2022 a causa de cáncer. Actualmente, “Fofo” cumple su condena en el penal de Texcoco, en el Estado de México, luego de haber sido trasladado desde el penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde según reportes previos habría sido agredido por elementos de custodia.