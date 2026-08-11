Reabren salón donde asesinaron a Valeria Márquez; así luce a un año del feminicidio sin sellos y en remodelación

A más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, el salón de belleza donde perdió la vida dejó de estar bajo resguardo de las autoridades. Blossom The Beauty Lounge, el negocio que la influencer de 23 años tenía en Zapopan, Jalisco, ya presenta trabajos de pintura y remodelación, luego de que la Fiscalía retirara los sellos que mantenían asegurado el inmueble desde el ataque ocurrido el 13 de mayo de 2025.

La noticia llega justo cuando la investigación sobre el crimen ha tenido avances relevantes en las últimas semanas, entre ellos la vinculación a proceso de un presunto participante y nuevas declaraciones sobre la posible relación entre Valeria y uno de los señalados en el caso.

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Valeria Márquez / Redes sociales

¿Qué avances tiene el caso del feminicidio de Valeria Márquez?

El feminicidio de Valeria Márquez sigue bajo investigación más de un año después de que la joven fuera asesinada dentro de su propio negocio mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El ataque conmocionó al país por ocurrir en tiempo real frente a sus seguidores.

El caso dio un giro importante entre finales de julio y principios de agosto de 2026, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el hijo de Ramón Álvarez Ayala, identificado con el alias “R1", habría mantenido una relación sentimental con Valeria.

De acuerdo con la línea de investigación expuesta por el funcionario, este hombre presuntamente la habría amenazado antes del ataque y habría pedido a su padre que se cometiera el feminicidio, aunque esta hipótesis continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Además, Iván Martín “N” fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en el crimen. Las autoridades lo señalan por una posible intervención antes, durante y después del ataque, mientras se trabaja para esclarecer la responsabilidad exacta de cada implicado.

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¿Por qué retiraron los sellos del salón donde mataron a Valeria Márquez?

Durante más de un año, Blossom The Beauty Lounge permaneció prácticamente congelado en el tiempo. La Fiscalía de Jalisco mantuvo el inmueble asegurado como parte de la carpeta de investigación, con objetos y elementos en su interior mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

El panorama cambió el 10 de agosto, cuando comenzaron a observarse personas realizando trabajos de pintura y remodelación dentro del establecimiento. Para ese momento, los sellos que identificaban el lugar como asegurado ya habían sido retirados por completo.

De acuerdo con la información disponible, el levantamiento del aseguramiento ocurrió durante la primera semana de agosto, después de que las autoridades determinaran que ya no existían indicios dentro del inmueble que necesitaran permanecer bajo resguardo oficial.

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Fotos de la escena del crimen en estética alarma en redes ¿movieron cosas? / Captura de pantalla

¿Se puede remodelar el salón de Valeria Márquez aunque el caso siga abierto?

Que el salón esté siendo remodelado no significa que el feminicidio de Valeria Márquez haya dejado de investigarse. Se trata de dos procesos distintos que pueden avanzar de manera independiente dentro del marco legal correspondiente.

El artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los objetos, instrumentos, productos del delito o bienes que contengan huellas relacionadas directamente con los hechos deben permanecer bajo resguardo únicamente mientras sean necesarios para la investigación.

Una vez que la autoridad determina que el inmueble ya no necesita mantenerse asegurado como lugar de investigación, puede devolverlo a sus propietarios legales, siempre que ya no existan elementos pendientes de análisis dentro del espacio.

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Ya no está asegurado el salón de belleza donde fue asesinada la influencer #ValeriaMárquez, el ministerio público determinó que el inmueble ya no era necesario para continuar con la investigación. @IsraelOroozco #NoticiasImagen @nuriagv @adriana_trevino @MARLENE_STAHL pic.twitter.com/HaYUFrVSdm — Imagen Noticias 5:30 (@imagen530) August 11, 2026

¿Quién solicitó que se levantara el aseguramiento del local de Valeria Márquez?

En este caso existe un elemento relevante: el local donde operaba Blossom The Beauty Lounge era rentado. Cuando un inmueble fue arrendado de buena fe y no se comprueba que los propietarios estuvieran relacionados con actividades ilícitas, la ley permite que les sea devuelto sin mayores complicaciones.

De acuerdo con lo reportado por Infobae, los propietarios de la plaza comercial donde se ubica el establecimiento habrían solicitado que se levantara el aseguramiento, argumentando que la situación comenzaba a afectar a otros negocios cercanos dentro de la misma plaza.

Una vez liberado formalmente el inmueble, sus propietarios quedaron en posibilidad de intervenirlo, remodelarlo o darle un uso distinto, tal como ocurre actualmente con los trabajos observados en el lugar. Al mismo tiempo la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez continúa su curso legal.