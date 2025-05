Valeria Márquez: Así fue como obtuvo el dinero para abrir su primer negocio a los 23 años

El caso de Valeria Márquez sigue conmocionando a todo México. La influencer murió el pasado 13 de mayo, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética ‘Blossom The Beauty Lounge’ en Zapopan, Jalisco. Un desconocido entró al local y le disparó en varias ocasiones.

En tanto las investigaciones siguen su curso, las especulaciones en redes sociales no han cesado. Algunos usuarios arman 8 versiones de que la joven podría estar relacionada con el crimen organizado. Esto, principalmente porque, con tan solo 23 años, pudo abrir su salón de belleza.

Y es que la joven solía compartir fotos de su lujoso estilo de vida, un hecho que ha reforzado más la versiones de que estaría relacionada con “cosas turbias”.

A raíz de todos los rumores, se ha viralizado un video en el que la propia Valeria Márquez aclara cómo obtuvo el dinero para abrir su estética. En dicho clip, la influencer afirma que usó todos sus ahorros para invertir en su negocio.

“Yo tenía ahorrada una cierta cantidad de dinero y yo fui como sacando cuentas de todo lo que necesitaba y todos los productos, porque, pues yo no tenía nada. Todo lo tuve que comprar. Entonces empecé a sacar cuentas y yo veía mi dinero que yo tenía ahorrado y yo decía, ‘Güey, ni de pe… me va a alcanzar esta chi…’”, relató.

Al ver que su dinero no sería suficiente, optó por pedirle un préstamo a su papá, quien, pese a las dudas que tenía en su momento, la apoyó en su proyecto.

Valeria Márquez

“Entonces yo fui a hablar con mi papá y le dije lo que quería hacer, y me dijo: ‘Escucha lo que estás diciendo’. O sea, mi papá, si yo le digo que me dé dinero, me lo da, pero cuando yo le digo: ‘¿Me prestas?’, es porque se lo tengo que pagar. Le pedí mucho dinero prestado”