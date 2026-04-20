Captan a Melanie Lattanzi, prometida de Fofo, muy cariñosa con otro hombre en Acapulco; ¿infidelidad?

El drama alrededor de Fofo no se queda dentro de la prisión. Mientras el influencer cumple una condena de 17 años y seis meses, una nueva polémica estalló fuera de los muros del penal y tiene como protagonista a su prometida, Melanie Lattanzi.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes comprometedoras que muestran a la modelo venezolana en una actitud muy cercana con otro hombre durante unas vacaciones en Acapulco, lo que desató rumores de una ruptura definitiva y puso en entredicho la boda que ambos habían anunciado dentro de la cárcel.

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Novia de Fofo reacciona a sentencia del influencer / Redes sociales

¿Qué pasó con Melanie Lattanzi, novia de Fofo, en Acapulco?

Las fotografías que detonaron el escándalo fueron difundidas por el canal de espectáculos Kadri Paparazzi, quienes exhibieron imágenes captadas durante el periodo vacacional de Semana Santa. En ellas, Melanie Lattanzi aparece disfrutando del sol, el mar y el lujo de Acapulco a bordo de un yate.

Lo que llamó la atención no fue el viaje, sino la compañía. En una de las imágenes más comentadas, la prometida de Fofo se muestra recostada sobre las piernas de un hombre no identificado, en una postura que muchos calificaron como demasiado íntima para tratarse solo de una amistad.

Los conductores del canal no dudaron en lanzar su interpretación: “Ya cuando te acuestas en las piernas es porque hay algo serio”.

Además, relataron que Melanie pasó varios días acompañada del mismo hombre, conviviendo con un grupo de amigos donde, señalaron, “como que todos iban en pareja”. Según su versión, la actitud entre ambos fue “muy abrazada, muy cariñosa”, lo que hizo crecer aún más la sospecha de un nuevo romance.

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¿Melanie Lattanzi ya olvidó a Fofo mientras él sigue en prisión?

La gran pregunta es ¿Melanie Lattanzi ya dejó atrás a Fofo? Para muchos usuarios de redes, las imágenes no dejan margen a la duda y apuntan a que la relación terminó desde hace tiempo. Por esta razón, no sería una infidelidad.

Cabe recordar que, tras la detención del influencer en 2024, Melanie abandonó la casa que compartían y se mantuvo alejada del foco mediático durante algunos meses. Incluso, puso sus redes sociales en privado, mientras el caso legal de Márquez avanzaba y su imagen pública se desplomaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la joven retomó su vida pública, volvió a generar contenido y reactivó su carrera como influencer, presuntamente cobrando hasta 450 dólares (más de 7 mil pesos mexicanos) por video en plataformas como TikTok, según reportes difundidos en redes.

Ahora, con este viaje a Acapulco y las imágenes filtradas, muchos interpretan que el apoyo incondicional que prometió quedó en el pasado, mientras Fofo enfrenta su larga condena tras haber sido hallado culpable de tentativa de feminicidio por una agresión ocurrida en un estacionamiento del Estado de México.

Novia de Fofo / Redes sociales

¿Qué pasará con la boda de Fofo y Melanie Lattanzi en la cárcel?

Antes de esta polémica, uno de los temas que más dio de qué hablar fue el anuncio de una posible boda dentro del penal. La idea de que el Fofo se casara con Melanie Lattanzi mientras cumplía sentencia captó la atención de miles de usuarios y generó debate por tratarse de una ceremonia poco habitual.

Hoy, ese plan parece tambalearse. Tras revelar las imágenes, los presentadores de Kadri Paparazzi fueron contundentes:

“Esto da pie a pensar de que posiblemente al Fofo le están comiendo el mandado”. Kadri Paparazzi

Aunque ni Melanie Lattanzi ni el entorno cercano de Fofo han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir una ruptura, la ausencia de aclaraciones solo ha alimentado los rumores y la especulación. En redes, muchos ya dan por cancelada la boda.

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