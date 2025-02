Novia de Fofo hace contundente petición: “Ya estoy agotada de todo esto... No tengo responsabilidad”

Luego de que Rodolfo ‘N’, más conocido en redes solo como Fofo, fuera sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, su pareja, Melanie Lattanzi, reacciona a la resolución judicial y hace importante petición.

El influencer está en la cárcel por golpear a Edith N en un estacionamiento, luego de un incidente vial. Melanie estaba presente en el momento de la agresión, en la que Fofo causó lesiones a la señora de 54 años que requirieron que estuviera en el hospital 20 días. En su momento se dijo que Melanie no intervino para que cesaran los golpes y se preguntó si también sería enjuiciada.

A través de un comunicado en Instagram, la influencer admitió que verse involucrada en este asunto ha afectado su estabilidad mental, pues no solo ha sido objeto de “difamaciones”, sino también de “amenazas” que han perjudicado a su familia.

Novia de Fofo

“Estos meses han sido una pesadilla sin descanso. He tenido que enfrentar difamaciones, acusaciones realmente graves, y cargando con responsabilidades que no me corresponden sin el más mínimo interés en conocer realmente mi historia. Yo no camino, ni mucho menos vivo tranquila. He recibido amenazas de todo, extorsiones hacia mí y mi familia”