Fofo es condenado a 17 años y 6 meses de prisión

El pasado 24 de enero, el influencer Rodolfo ’N’, conocido como Fofo, fue declarado culpable por el delito de intento de feminicidio en contra de la señora Edith ’N’ luego de una audiencia crucial.

Finalmente, este 29 de enero, Fofo fue sentenciado a 17 años y 6 meses de cárcel, además de que deberá pagar una reparación del daño de 277 mil 400 pesos, así como una multa de 67 mil 307 pesos. La sentencia también incluye terapias psicológicas en perspectiva de género y el juez ordenó que las partes regresen en cinco días para explicar la sentencia y saber el motivo de cada uno de los temas.

En punto de las 4 de la tarde comenzó la audiencia de sentencia para el influencer a la que llegaron su hermano y su mamá. También vimos llegar a la víctima, la señora Edith ‘N’.

Edith víctima de Fofo / Francisco Mancera

Aproximadamente a las 18:30 horas, se dio a conocer la sentencia cuando terminó la audiencia y la familia de Fofo no quiso hablar al respecto armando un zafarrancho al salir. Por otro lado, la señora Edith ‘N’ salió asustada y responsabilizando a la familia de Fofo si algo le llega a pasar a ella o a su familia.

La señora Edith ‘N’ indicó que su mamá la amedrentó y rompió en llanto y pidió protección: “Su mamá tuvo un comportamiento diferente pero el día de hoy sí me intimidó, se paró enfrente de mi aún estando los policías al lado mío, me dio miedo, tengo pánico, estoy muy espantada, me vio de una manera directa, amenazante. Nunca me había pasado algo así".

Además, dijo que acata el veredicto del juez, pero le hubiera gustado que tuviera más años de cárcel.

Con estos años, Fofo saldría de la cárcel a los 44 años de edad.

Mira: Fofo: Se viraliza supuesta foto del influencer en llanto con su hermano, tras ser hallado culpable

Fofo se mostraba sonriente y confiado en que no le pasaría nada / Redes sociales

Fofo culpable de agredir brutalmente a una señora, aunque él se creía intocable

El 24 de enero, la víctima de Fofo habló con la prensa y se dijo contenta de la resolución del juez: “Agradecida porque se hizo justicia”, dijo.

Asimismo, indicó que no es indiferente al dolor de la madre de Rodolfo ’N’, debido a que su hijo se quedará en la cárcel. “Sé que es difícil. Yo también soy madre. Tengo un hijo exactamente de la edad pero también debemos entender que los actos tienen consecuencias”.

“Tenemos que entender que como madres que en ocasiones tal vez cometemos acciones que perjudicamos a los hijos en su vida futura”, agregó.

¿De qué es culpable Fofo?

Recordemos que el influencer fue detenido en abril de 2024 luego de que se viralizara un video en el que aparecía agrediendo a una mujer en Naucalpan. El joven, experto en artes marciales, causó lesiones a la mujer que la dejó envuelta en sangre y requirieron 20 días de hospital.

“Si lo conoces por favor denúncialo!!! Mándame mensaje. Acaba de agredir a patadas en el suelo a una señora en San Mateo”, se leía en la publicación que denunciaba el acto tratando de encontrar al culpable.

Las redes hicieron lo suyo y señalaron que el hombre era supuestamente el influencer conocido como Fofo. La víctima contó que la discusión sucedió por un incidente vehicular en el que le dijo a la acompañante de Rodolfo ’N’ que tuviera más cuidado, pero tendrían que llamar al seguro por lo sucedido.

Puedes ver: Caso Fofo: Víctima del influencer reacciona a resolución: “Se hizo justicia”

‘Fofo’ agrede a mujer en estacionamiento de centro comercial / Captura de pantalla: Youtube

Cuando la mujer se acercó a su auto, el hombre identificado como Fofo, enfureció cuando le preguntó si iba a llamar al seguro porque pensó que se daría a la fuga y a consecuencia comenzó a patearla hasta tirarle al piso.

Esto no solo fue condenado por las autoridades quienes determinaron que Fofo es culpable de intento de feminicidio, sino que en redes sociales, la opinión pública que volcó en críticas contra él.

La familia de Fofo salió en su defensa durante el proceso argumentando que las autoridades no debían juzgarlo como una figura pública sino como el delito que era, el cual consideraban ellos que no tenía el fin de acabar con la vida de la señora Edith ’N’, algo que la autoridad no vio igual. En consecuencia, la novia de Fofo intentó acabar con su vida y por tal motivo no pudo acudir como testigo al juicio en el que se determinaría si se quedaba en la cárcel o no.

Además, Fofo ha mostrado una actitud confiada y rebelde desde su detención dejando frases como: “Soy Dios” y mostrar una sonrisa al ser detenido.