Fofo se sentía “intocable” previo a su condena: “Neta, soy dios”

Hace unas cuantas horas, Rodolfo ‘N’, más conocido en redes sociales como Fofo, fue declarado culpable por el delito de tentativa de feminicidio. Aún se desconoce cuál será su condena, pues la audiencia para determinarla se realizará el próximo 29 de enero.

No obstante, aseguran que la pena podría ir de 13 años hasta 45. Recordemos que, durante el proceso, al joven se le propuso tener un “procedimiento abreviado”. Si se declaraba culpable, sería condenado a 11 años. Sin embargo, rechazó esto, pues consideraba que saldría victorioso y solo se le juzgaría por lesiones.

Tras el dictamen del juez, muchos internautas recordaron la vez en que el influencer declaró que era alguien “intocable” e incluso se comparó con el mismo Dios.

Fofo Márquez / Redes sociales

Así fue la vez que Fofo aseguraba ser “Dios”

Hace algunos años, Fofo compartió un video para mandar un mensaje a todos aquellos que lo criticaban por su actitud que, para muchos, era considerada como “nefasta”.

En dicho clip, afirmaba ser muy “poderoso” y hasta presumió de tener muchas mujeres dispuestas a estar con él, pues era una “superestrella”.

“Yo la rompí. Yo me fui del otro lado. Ustedes nunca lo lograron. Gano más que sus papás y pues bueno, tengo se... mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo se... con tu novia y tú ni en cuenta. A mí me tocó romperla. Me tocó ser una estrella”, expresó.

Asimismo, enumeró todas las cualidades que, según él, lo hacía mejor que todos y señaló que nadie podría detenerlo jamás, pues era tan “intocable” como el mismo Dios.

Fofo “Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea neta, soy dios. Conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás. Soy aparte poderoso. Soy intocable”

Fofo Márquez con cinta negra / X: @c4jiménez

Usuarios se burlan de Fofo por haber dicho que era “intocable”

Ahora que probablemente pase muchos años en prisión, muchos usuarios no perdieron la oportunidad de burlarse por la ironía de sus palabras. Algunos comentarios que se podían leer en redes son:

“¿Es el que está preso por agredir a una mujer?”

“¿No que era intocable? jajaja”

“Ojalá se quede muchos años en prisión”

“Tal parece que no era tan intocable como creía”

“¿Pensará lo mismo ahora que está en prisión?”

“Ahora debe andar llorando”.

Fofo ‘N’ / X: @c4jimenez

Fofo asegura que su caso fue “fabricado”

Durante la audiencia de hoy, el influencer aseguró que no había imparcialidad en su caso y solo se le estaba juzgando con base en la fama que tiene en internet. No obstante, la fiscalía desechó este argumento, así como también consideró que las pruebas presentadas por la defensa no eran sólidas.

Este alegato también ha sido usado en los últimos días por su hermano, Rodrigo Márquez, quien, en redes sociales y ante los medios de comunicación, ha dicho que Fofo sí merece un castigo, pero solo por haberle causado lesiones a la víctima.

Según Rodrigo, el creador de contenido no tenía intención de quitarle la víctima a la mujer, algo que también ha dicho la madre de los jóvenes, quien dijo hace poco que su hijo jamás presentó una conducta agresiva y que era muy distinto a su personaje en redes sociales.

Rodolfo N agredió a una mujer en un estacionamiento el año pasado, por un incidente vial. La mujer pasó 20 días en el hospital por los golpes. El joven es experto en artes marciales.

