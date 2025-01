Fofo es declarado culpable de intento de feminicidio ¿Cuánto tiempo estará en prisión?

Este 24 de enero se realizó una audiencia crucial en la que se daría el veredicto sobre el caso del influencer Rodolfo ’N’, conocido como Fofo.

Esta tarde, un juez declaró culpable a Fofo por el delito de intento de feminicidio al determinar que las pruebas presentadas fueron contundentes para demostrar que tuvo responsabilidad en el cargo que se le imputa.

Es así que el juez fijó que el 29 de enero realizará la audiencia de individualización de sanciones y se determinará la pena que deberá cumplir. No obstante, aseguran que la pena podría ir de 13 años hasta 45 años.

Al escuchar el veredicto del juez, algunos medios mencionan que el influencer estuvo a punto de quebrarse en llanto y vio a su madre diciéndole: “Tranquila”.

Fofo se queda en la cárcel / Redes sociales

Fofo alega que fue un caso fabricado

Durante la audiencia, ambas partes presentaron sus argumentos finales, pero el acusado aseguró que el proceso judicial estaba basado en un delito fabricado bajo el argumento de que está siendo juzgado por su fama en internet y no por lo que sucedió aquel 22 de febrero en un estacionamiento, considerando que hay un sesgo en el caso.

Sin embargo, la fiscalía argumentó que hay solidez en las pruebas presentadas y el juez determinó un receso para emitir su resolución final que fue la culpabilidad de Rodolfo ’N’.

‘Fofo’ agredió a una mujer en estacionamiento de centro comercial / Captura de pantalla: Youtube

Durante las audiencias se pudo escuchar al influencer decir: “Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro… Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”.

En redes sociales celebran que se haya hecho justicia, ya que el video de la agresión se hizo viral.

¿Qué pasó con Fofo? Su dentención y caso legal

Luego de hacerse viral la agresión de Fofo contra Edith ‘N’ en un estacionamiento en Naucalpan cuando el influencer iba acompañado de su novia. El influencer fue detenido en abril de 2024 y llamó la atención al esbozar una sonrisa durante su arresto confiando en su influencia. Fofo es experto en artes marciales.

A casi un año de ello, según Fofo comentó en una audiencia que nunca tuvo la intención de quitarle la vida a la señora, sino que fue un momento de ira.

Antes de la resolución, el abogado que había defendido al influencer renunció al caso alegando que no tenía nada más que hacer al respecto y que había diferencias con su familia respecto a la estrategia legal.

