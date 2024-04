Fofo ’N’: Aseguran que el influencer tiene privilegios en la cárcel

El influencer, Rodolfo ’N’, mejor conocido como Fofo, ha estado en el ojo público desde su detención por tentativa de f3m1n1cid1o. Recientemente el periodista Fabián Pasos aseguró que Fofo tiene algunos privilegios dentro del penal de Barrientos, donde se encuentra recluido.

En su última audiencia, Fofo expresó el temor por su seguridad dentro del penal, alegando haber sido ví(t1ma de vi0l3ncia por parte de otros reclusos. Sin embargo, lo dicho por Fabián Pasos sugiere que la situación ha cambiado drásticamente. Aparentemente, gracias a la influencia de su familia, ya que lo habrían dejado de molestar porque ya cuenta con protección.

Fabián Pasos aseguró a través de su cuenta de X que Fofo tiene protección para no ser víctima de maltr4t0:

“Me confirman que Fofo ’N’ ya tiene protección del búnker (donde textual me aseguran le dieron unos mazapanazos por manchado), hoy se encuentra en el módulo 7 de Barrientos donde goza de protección, paga carísimo por comida y poder usar ropa cómoda”, indicó.

Mira: Aseguran que William Levy encontró a Elizabeth Gutiérrez con famosa locutora de radio

Fofo ‘N’ ya tiene protección en la cárcel / X: @c4jimenez

Según el también columnista, Fofo “Tiene celular pero no puede publicar nada, solo entrar a internet, para no meter en problemas a la gente dentro del penal. Ha comido pizza, las reglas del penal son muy discretas, hay privilegios y más… ‘Fofo’ está en una zona donde hay ‘pesados’ que tienen que pagar una buena vida dentro de los penales”.

Además en el mismo hilo, Fabien reveló que el influencer “Todos los días espera que sus familiares le depositen un poco de dinero para no comer ‘rancho’ (la comida más mala dentro del reclusorio) … Le ha dicho a personas dentro de Barrientos que lo sacarán pronto porque tiene dinero para salir sí o sí. Asegura que sus abogados comprarán a los jueces para que lo dejen salir antes”.

Puedes ver: Pato Borghetti se somete a rejuvenecimiento facial en VLA; los resultados causan polémica

El influencer ha permanecido detenido pero su familia le mandaría dinero / Instagram: @ maryfer_centeno / @c4jimenez

En una entrevista para ‘Kadri paparazzi’, un amigo del influencer habría sugerido que la familia de Fofo estaría pagando por su protección una suma de 50 mil pesos semanales.

“El pago no es mensual, va a ser semanal, de jodido, así un tostoncito (50 mil pesos)”, dijo.

¿Víctima de Fofo ’N’ le otorgó el perdón?

Se sabe que la mujer que denunció al influencer continúa recopilando evidencias para que se siga tratando el caso como tentativa de f3m1nic1d1o.

Checa: Angélica Vale explota contra reportera: “No te metas con mi cuerpo”

Mujer agredida presuntamente por Fofo sigue con el proceso / Captura de pantalla Milenio/ Instagram: @c4jimenez

En redes surgió el rumor de que el influencer supuestamente había llegado a un millonario acuerdo con la mujer y le daría 16 millones de pesos. Sin embargo, el periodista Michelle Rubalcava dio a conocer a través de su canal de YouTube que no era así, según lo dicho por la misma víctima en una conversación con él.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de f3m1n1cidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño. No tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, concluyó.