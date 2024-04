Angélica Vale explota contra reportera: “No te metas con mi cuerpo”

En el transcurso del último año, Angélica Vale ha experimentado una significativa transformación en su apariencia al perder 30 kilogramos, lo que ha sorprendido a sus seguidores y ha dado pie a preguntas sobre si se sometió a procedimientos quirúrgicos para lograrlo. La actriz y cantante ha reiterado en varias ocasiones que no recurrió a cirugías para alcanzar su nueva imagen.

Y es que, como todo, las preguntas sobre su apariencia ya rebasaron su límite y ahora quedó grabado antes las cámaras de varios reporteros.

Recientemente, Angélica Vale expresó su incomodidad con algunos medios de comunicación, especialmente con una reportera que la interrogó sobre su pérdida de peso. Ante los cuestionamientos de la periodista, Vale interrumpió para responder directamente, evidenciando su molestia.

Vale también afirmó que no estaba criticando el físico de la reportera y solicitó ser tratada con la misma consideración.

Angélica Vale

“No se deben de meter con los cuerpos. ¿Yo me meto con el tuyo? No, verdad, entonces no te metas con el mío y ya, así de fácil”, expresó con firmeza.