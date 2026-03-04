Exrecluso revela cómo recibieron a Fofo en el penal de Barrientos “estaba en las marraneras”

El nombre de ‘Fofo’ vuelve a generar conversación en redes sociales. Esta vez no por un nuevo escándalo viral, sino por el testimonio de un expresidiario que aseguró haberlo visto dentro del penal de Barrientos y que incluso reveló algunos detalles de cómo fue su llegada y las condiciones en las que vivía dentro del reclusorio.

El relato surgió en TikTok, donde el hombre respondió a una pregunta de los usuarios sobre cómo recibieron a ‘Fofo’ en prisión. Según su versión, cuando el influencer llegó a población tras dictarse su sentencia, llamó la atención de varios internos porque aparentemente tenía privilegios poco comunes dentro del penal.

Fofo N / Redes sociales

¿Cómo fue recibido ‘Fofo’ en el penal de Barrientos, según un expresidiario?

El hombre que compartió el testimonio explicó que conoció a ‘Fofo’ poco después de que el influencer llegara al área conocida como ‘población’ dentro del penal. De acuerdo con su relato, la presencia del creador de contenido llamó de inmediato la atención entre los internos.

Durante el video, el exreo narró exactamente cómo fue ese primer momento en el que lo vio dentro del reclusorio.

Expresidiario “Les voy a contestar una pregunta que me hicieron sobre el Fofo. La neta, estaba en Las Marraneras. La primera vez que lo vi, iba caminando sobre el kilómetro y ese morro salió con su control de Xbox y con la cháchara, y nos quedamos de: ‘¿Qué pedo? ¿Quién era o por qué tan panqueado?’. Ya después me dijeron que era el Fofo”.

El relato sorprendió a los usuarios, ya que el hombre afirmó que el influencer se paseaba, según él, por el penal con su consola, algo que no es común dentro de los centros penitenciarios.

Según su versión, esto hizo que muchos internos se preguntaran quién era y por qué parecía tener ciertas comodidades dentro del reclusorio.

Fofo N / Redes sociales

¿Fofo tenía consola y redes sociales dentro del penal? Esto fue lo que contó

El expresidiario también aseguró que ‘Fofo’ no solo tenía una consola de videojuegos, sino que, según él, aparentemente llegó a publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal, algo que habría generado problemas con las autoridades.

En el mismo video, explicó que después de que se detectó esta situación, las autoridades tomaron medidas.

“Y luego empezó a subir contenido a las redes y cosas que no debía, y lo sacaron de ahí. Lo subieron a vivir a las íntimas, resguardado, sin que nadie lo viera, sin que nadie le hablara. Y este… así fue como lo conocí”. Expresidiario

El hombre insistió en que nunca tuvo contacto directo con él y que su testimonio se limita únicamente a lo que vio durante el tiempo que estuvo recluido.

¿Por qué está en prisión ‘Fofo’ y cuántos años deberá cumplir?

Actualmente, ‘Fofo’ cumple una condena de 17 años y 6 meses de prisión luego de que un juez lo encontrara culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El caso se originó en febrero de 2024, cuando el influencer agredió físicamente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial. Tras la agresión, la víctima presentó la denuncia ante las autoridades.

Durante el proceso judicial, las autoridades presentaron pruebas periciales y registros de cámaras de seguridad que documentaban lo ocurrido, lo que llevó al tribunal a determinar la responsabilidad penal del influencer.

Llamada filtrada de “Fofo” N revela presuntos abusos en prisión / Instagram:@C4jimenez

En enero de 2025 se dictó la sentencia de prisión, la cual posteriormente fue confirmada durante las audiencias de apelación realizadas en mayo del mismo año. En ese proceso, fueron rechazados los recursos legales presentados por su defensa.

Además de la pena de prisión, el fallo también ordenó el pago de una multa, la reparación del daño a la víctima y la realización de tratamiento psicológico con perspectiva de género.

Actualmente, ‘Fofo’ permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido popularmente como penal de Barrientos, donde continúa cumpliendo la condena impuesta por las autoridades.