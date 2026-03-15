¿Fofo abandonado por su familia? Su víctima revela que aún no le pagan la compensación. ¿Sabe si tiene privilegios?

El caso de Rodolfo ‘N’, mejor conocido como Fofo, quien actualmente cumple una sentencia en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, resurgió hace algunas semanas después de que un exrecluso revelara que, presuntamente, gozaba de privilegios.

El tema sigue dando de qué hablar tras el testimonio de Edith, su víctima, quien no solo revela que no le pagan la compensación dictada por el juez, sino que también expone si realmente el influencer goza de “privilegios”.

Fofo N / Redes sociales

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¿Por qué Fofo está en la cárcel?

En su momento, Fofo era uno de los influencers mexicanos más importantes. Creaba mucha controversia con los videos que compartía acerca de su vida como “niño rico”. Solía presumir de sus salidas costosas y afirmaba haber tenido encuentros privados muchas celebridades. Si bien su comportamiento era criticado por muchos, al final del día su contenido tenía millones de vistas.

Todo cambió en 2024, cuando se viralizó un video de él golpeando a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Tras el hecho, el creador de contenido fue detenido. Aunque sus abogados intentaron que se le acusara de lesiones, las autoridades determinaron que, por la gravedad de las heridas de la mujer, el delito se clasificara como feminicidio en grado de tentativa.

En su momento, a Fofo se le ofreció un “procedimiento abreviado” para acortar el caso. Se tenía que declarar culpable y su sentencia sería de 11 años, pagar una multa de 22 mil 700 pesos y la reparación del daño de 277 mil 400 pesos. Tanto él como su defensa rechazaron el acuerdo.

Finalmente, en mayo de 2025 fue encontrado culpable y condenado a 17 años y 6 meses. También se le ordenó pagar 36 mil 400 pesos por daño psicológico. En ese entonces, la familia anunció que iba a apelar.

Actualmente, se encuentra cumpliendo su sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido popularmente como Penal de Barrientos. Hace unas semanas, un expresidiario que dice haber estado un tiempo recluido junto a Fofo dijo que el influencer tenía ciertos privilegios; no solo podía jugar videojuegos, sino que también le llevaban abundante comida.

Fofo N / Redes sociales

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¿Fofo fue abandonado por su familia?

Tras circular la versión de que Fofo tiene “privilegios” en prisión, su víctima dio una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Carbajal. La mujer mencionó que, hasta ahora, no se le ha pagado la reparación dictada por el juez.

Señaló que esta situación la tiene algo estresada, ya que necesita ese dinero para costear los tratamientos que toma para terminar de recuperarse de la agresión.

“Ahorita está en el amparo. Él sigue. Sí hay posibilidad de amparo, pero yo todavía sigo creyendo en las autoridades. Como no hay una resolución definitiva, a mí no me han dado un peso. No he recibido absolutamente nada. Créeme que los gastos han sido inmensos. Tuve que pagar medicinas, las placas de las costillas, como tres o cuatro veces. Esto me trajo muchas secuelas” Víctima de Fofo

Sobre si realmente cree que Fofo tiene privilegios, simplemente se limitó a decir que eso “no se puede comprobar” y las autoridades son las que deben investigar si realmente pasa esto o no. También aprovechó para decir que es mentira el ataque que se dijo que sufrió hace algunos meses en prisión.

Cree que solo fue un plan armado por la defensa para trasladarlo a un penal “más seguro”, ya que, al parecer, el joven tenía miedo de estar con la “población general”.

¿Quién es el influencer Fofo?

Rodolfo ‘N’

Actualmente tiene 28 años.

Ganó popularidad al compartir contenido mostrando autos de lujo, fiestas, viajes y gastos extravagantes.

Lo llamaron ‘el Niño millonario’.

Según lo poco que se sabe, en 2022 falleció su papá, quien era un importante empresario.

Tiene un hermano llamado Rodrigo.

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