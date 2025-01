Hermano de Fofo reacciona a la condena del influencer: “Decepcionado de la justicia”

Rodolfo ’N’, conocido como Fofo, fue declarado culpable este viernes 24 de enero de 2025 por el delito de tentativa de femin1c1d0 contra Edith ’N’. El incidente que dio lugar a este fallo ocurrió en 2024 durante una disputa en un estacionamiento, donde el influencer agredió a la mujer.

La sentencia que definirá cuántos años de cárcel deberá cumplir y el monto de la indemnización que deberá pagar a Edith ‘N’ será anunciada el próximo 29 de enero. Mientras tanto, el caso ha causado gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Al escuchar el veredicto del juez, algunos medios mencionan que el influencer estuvo a punto de quebrarse en llanto y vio a su madre diciéndole: “Tranquila”.

Mira: Fofo se sentía “intocable” previo a su condena: “Neta, soy dios”

Fofo ‘N’ detenido por la Fiscalía del Estado de México tras agredir una mujer / Instagram: @c4jimenez

Hermano de Fofo reacciona al veredicto

Rodrigo, hermano de Fofo, intentó defenderlo públicamente a través de las redes, aseguró que el juicio había sido injusto. A pesar de sus esfuerzos por ganar apoyo, las autoridades confirmaron la culpabilidad de Rodolfo.

Tras la decisión, la familia del influencer evitó hablar con la prensa y optó por retirarse sin dar declaraciones, mientras que Edith ‘N’ sí habló con algunos reporteros. Rodrigo, sin embargo, expresó su frustración en redes sociales, aseguró que el caso estuvo influenciado por el interés mediático más que por un análisis justo de los hechos.

“Desde el dolor de mi corazón me expreso ante ustedes diciéndoles que estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas con tanta injusticia, desafortunadamente vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo, y solo quiero externar mi sentir y mi decepción hacia la justicia de este país. Después de esto no pienso volver a tocar el tema en mis redes sociales y espero puedan respetar esa decisión”. Rodrigo, hermano de Fofo

Mira: Novia de Fofo le dedica trend viral que se usa para recordar seres queridos muertos, ¿le pasó algo?

La madre de Fofo rompe el silencio y comparte dura confesión

Días antes de que su hijo fuera declarado culpable, Sandra Xóchitl, madre de Fofo, ofreció una entrevista a Adela Micha en la que habló por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta Rodolfo ‘N’. Durante la charla, se mostró profundamente afectada y confesó no sentirse preparada para afrontar la posibilidad de que su hijo termine en prisión.

Sandra reveló que Fofo había expresado su deseo de irse con su padre en lugar de enfrentar una condena de años en la cárcel. Ella señaló que consideraba que sería lo mejor que estar tantos años en la prisión.

“Desde el primer día me decía que se quería ir con su papá. No sé qué voy a hacer si lo sentencian, porque no sé cómo manejar un hijo que esté encerrado toda su vida. Él decía que se quería ir con su papá, y yo creo que eso sería lo mejor, porque va a estar 47 años ahí, porque no es vida, toda una vida ahí. Tiene 27 años, ¿cómo va a pasar ahí 47 años?”.

La madre del influencer también hizo un llamado a que su hijo sea juzgado conforme a la ley y no bajo el impacto de lo que describió como un “linchamiento mediático”.

Mira: Abogado de Fofo explica su salida del caso: “No puedo hacer más”