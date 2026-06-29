Memo Garza enciende las alarmas; confirma a dos heridos tras ataque: “Se debate entre la vida y la muerte” VIDEO

La madrugada del domingo 28 de marzo, el camión que llevaba a parte del equipo de Memo Garza, exvocalista de “La Adictiva”, fue blanco de un ataque a tiros que puso en riesgo la vida de los pasajeros y puso en alerta a toda su agrupación.

El propio cantante emitió un comunicado en sus redes sociales y dio una conferencia virtual para dar detalles del incidente y pedir apoyo a las autoridades. ¿Qué dijo exactamente? Te contamos.

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El ataque dejó dos personas lesionadas / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra el camión de Memo Garza?

Según los primeros reportes y lo que comentó el Memo, la agrupación iba sobre la carretera, a la altura del Puente Xonacatepec; después de concluir una presentación en Tlaxcala. En ese momento, un grupo de sujetos armados interceptó el camión en un intento de asalto.

Al ver que no se detenían, los delincuentes abrieron fuego directo contra el vehículo y dejaron como saldo dos personas heridas; el propio Memo reveló que se trata de la segunda voz del grupo y del chofer. Debido a la gravedad de las cosas, el cantante tuvo que posponer su presentación programada en Chiapas hasta nuevo aviso.

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El exvocalista de ‘La Adictiva’ levantó la voz luego del ataque contra su equipo. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del músico y chofer del camión de Memo Garza?

El cantante detalló que uno de los músicos recibió atención médica rápida y se encuentra totalmente fuera de peligro, con probabilidad de ser dado de alta muy pronto.

Sin embargo, el chofer se llevó la peor parte. Sin dar mayores detalles, el cantante mencionó que su estado es crítico

“Le tocó la peor parte, está debatiéndose entre la vida y la muerte.” Memo Garza

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Comunicado de Memo Garza en redes sociales. / IG: @memogarzaoficial

¿Qué dijo Memo Garza sobre el ataque contra su camión en Puebla?

Además de aclarar que fue un intento de robo y no un ataque directo como se había especulado al inicio, el exvocalista de “La adictiva” no dejó pasar la oportunidad para expresar su preocupación por el estado de salud de sus compañeros y hacer un llamado a las autoridades.

También, declaró que él no iba a bordo del camión que sufrió el incidente, ya que él decidió irse por su parte después de la presentación y estaba a bordo de otra unidad que iba más adelante sobre esa misma carretera.

“Yo realmente no iba en el autobús de la agrupación. Yo viajé aparte, yo iba adelante de ellos.” Memo Garza

Agregó:

“Todos están completamente asustados. Por el momento no quieren saber nada de salir a carretera.” Memo Garza

Mencionó que ya se hizo el proceso de denuncia formal. Esta no es la primera vez que el staff del cantante sufre un incidente en carretera; hace algunos meses uno de los músicos de Memo Garza incluso perdió un brazo durante un accidente en la carretera.

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