Andrés Mendoza, músico de Memo Garza, aparece sin brazo tras accidente laboral y lanza desgarradora acusación

El caso de Andrés Mendoza, músico que acompañaba al cantante de regional mexicano Memo Garza, ha vuelto a generar conversación en redes sociales. El tubista decidió reaparecer públicamente para contar cómo cambió su vida tras sufrir un grave accidente laboral que le costó un brazo en abril de 2025.

A través de videos publicados en Tiktok el joven músico no solo mostró las secuelas del percance, también denunció que los responsables del incidente no han querido hacerse cargo de su situación, por lo que ahora busca que su historia sea escuchada.

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¿Cómo fue el accidente de Andrés Mendoza, músico de Memo Garza?

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando el autobús en el que viajaban Memo Garza y los integrantes de su banda sufrió una volcadura en la autopista Durango–Mazatlán, cerca del kilómetro 158 y de la zona del Puente Baluarte.

De acuerdo con los reportes, el vehículo perdió el control al tomar una curva y terminó impactándose contra un área de barrancos antes de volcar. El golpe dejó la parte frontal del autobús completamente destruida y provocó que varios músicos resultaran lesionados.

Entre los heridos más graves estuvo Andrés Mendoza, quien tuvo que ser sometido a una complicada cirugía tras el accidente. Como consecuencia del impacto, el músico perdió el brazo derecho y sufrió múltiples lesiones en el cuerpo.

Meses después del accidente, Mendoza decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y sobre las consecuencias físicas y emocionales que ha enfrentado desde entonces.

Músico de banda Memo Garza perdió un brazo tras aparatoso accidente en carretera y ahora reclama al cantante no apoyarno ni responder sus mensajes / Redes sociales

Andrés Mendoza, músico de Memo Garza, reaparece tras accidente laboral en redes

A través de un video compartido en sus redes sociales, Andrés Mendoza, el tubista de Memo Garza se mostró frente a la cámara para explicar su historia y enseñar el antes y después de su vida tras el accidente.

“Hoy les mostraré cómo pasé de esto a esto en un accidente en trayecto laboral, y los responsables no quieren hacerse cargo de la situación”, expresó al inicio del video mientras mostraba imágenes de su etapa como músico en los escenarios y su proceso médico.

El joven también se presentó ante quienes no conocían su caso:

“Mi nombre es Andrés Mendoza, tengo 31 años, soy músico, toco la tuba y esta es mi historia”.

En un segundo video, Mendoza explicó que una grabación anterior donde hablaba del accidente fue eliminada de Internet después de ser reportada.

“El video que había subido… me lo tumbaron porque lo reportaron. Quiero aclarar que no es una cuenta falsa, soy yo”, señaló, asegurando que decidió volver a publicar el mensaje para confirmar su identidad.

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Andrés Mendoza, músico de Memo Garza reaparece tras accidente laboral en redes y se muestra sin brazo. / Redes sociales

¿Qué denuncia Andrés Mendoza, músico de Memo Garza, tras perder un brazo en accidente laboral?

En sus publicaciones, Andrés Mendoza, músico de Memo Garza también denunció que ha enfrentado obstáculos para contar lo sucedido y sostuvo que intentaron impedir que hablara del tema.

“Claro que voy a hablar de lo sucedido. Realmente no me quieren dejar alzar la voz y decir la verdad”, afirmó.

El músico aseguró que cuenta con pruebas del accidente y de lo que ocurrió después, por lo que no piensa quedarse callado. “Tengo pruebas; si reportaron mi video es porque yo tengo la razón”, agregó.

Además, meses atrás también acusó públicamente que Memo Garza no se habría hecho responsable de su situación tras el accidente, señalando que el cantante incluso dejó de responderle los mensajes.

“Ya no me responde ni un mensaje. Necesito el apoyo de las redes sociales para que se haga justicia”, escribió en Facebook, donde su mensaje fue compartido cientos de veces.

Hasta ahora, Memo Garza no ha reaccionado sobre estas declaraciones, pero tras el accidente ante rumores de que no se quería hacer cargo de los gastos médico salió a desmentir en sus redes su presunta falta de apoyo.

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