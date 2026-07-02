Actor de telenovelas muere trágicamente a los 42 años, al ahogarse en una cueva: ¡No lo pudieron rescatar!

A unos meses de la muerte del influencer, Mikey Rijavec, quien se ahogó en la Bahía Tortugas (en Baja California Sur), otra tragedia sacude a las redes sociales

El mundo del espectáculo despide a un querido actor de telenovelas, quien muriera el miércoles 1 de julio al sufrir un trágico accidente mientras exploraba una cueva. El intérprete, de apenas 42 años, tenía una importante trayectoria en cine y televisión.

Murió un actor de telenovelas, tras visitar una cueva / Canva

¿Qué actor de telenovelas fue hallado sin vida en una cueva?

Se confirmó en República Dominicana la muerte del actor Stuart Ortiz, quien perdió la vida mientras exploraba una cueva de aguas cristalinas. El intérprete mantenía una carrera en la pantalla grande y chica, además de presentarse en diversas obras teatrales.

En redes sociales comenzaron a pedir donaciones para poder ayudar a su familia con los gastos funerarios. Una de las cuentas que pidió ayuda fue la de Bloque Balaguer en Instagram:

A todos nuestros fanáticos del Bloque. Se está realizando una colecta solidaria para colaborar con los gastos de sus honras fúnebres, incluyendo el entierro y una corona de flores. Bloque Balaguer

La iniciativa ha comenzado a recibir donaciones de seguidores, colegas y personas cercanas al intérprete, en apoyo a su familia.

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Muere el actor Stuart Ortiz / Redes sociales

¿Por qué murió ahogado el actor Stuart Ortiz?

Según información difundida por medios locales, Stuart Ortiz visitaba “La cueva del huevo”, un atractivo natural ubicado en República Dominicana, famoso por sus aguas cristalinas y por encontrarse cerca de la conocida “Cueva de los indios”.

El actor recorría el sector conocido como ‘Agua loca’ cuando, por causas que aún se investigan, terminó sumergido y presuntamente se ahogó. Testigos que lo acompañaban intentaron rescatarlo de inmediato, pero no lograron ponerlo a salvo debido a las complicadas condiciones del lugar.

Ante la emergencia solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate, quienes acudieron al sitio y finalmente recuperaron el cuerpo del artista. Sin embargo, cuando fue localizado ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, por lo que las investigaciones continúan.

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La cueva del huevo, lugar donde murió Stuart Ortiz / Redes sociales

¿Quién era Stuart Ortiz y en qué telenovelas participó?

Stuart Ortiz fue uno de los actores más activos de la escena artística dominicana. A lo largo de los años participó en proyectos teatrales, además de trabajar en cine y televisión.

Entre las producciones que forman parte de su trayectoria se encuentran:



Aleluya,

Piromancia,

Desnudos,

Frágil,

Un sueño azul para morir, entre varios más.

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