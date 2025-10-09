¿Murió Westcol? Filtran supuestas fotos del influencer colombiano ahogándose en Puerto Rico y desatan pánico

Luego de su fallida batalla de boxeo en agosto contra Mario Bautista en Supernova orígenes, que terminó con una fractura de hombro y su posterior hospitalización, Westcol volvió a ser tendencia, pero esta vez por un motivo mucho más alarmante. En redes sociales comenzaron a circular supuestas imágenes y videos que afirmaban que el streamer colombiano había muerto ahogado en una playa de Puerto Rico, encendiendo las alertas entre sus seguidores. Sin embargo, la verdad detrás de ese video viral resultó ser muy diferente a lo que muchos creyeron. ¡El famoso NO MURIÓ!

Mario Bautista le fractura el hombro a Westcol en Supernova Strikers; termina hospitalizado y requiere cirugía. / Redes sociales

¿Westcol murió ahogado en una playa de Puerto Rico?

La alarma se encendió en redes sociales luego de que el usuario Álvaro P compartiera en X (antes Twitter) un par de imágenes que mostraban al streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, aparentemente en una situación crítica dentro del mar. El post incluía una frase que encendió todas las alertas:

“Desgarrador video ronda por las redes sociales en donde se puede apreciar a lo que aparentemente sería el streamer ‘WestCol’ ahogado en una playa de Puerto Rico”. Usuario en X

La publicación se viralizó en cuestión de minutos, provocando una ola de especulaciones sobre el estado de salud del creador de contenido. Comentarios como:



“Bro esto es real, estoy desesperado”

“No hermano ¿esto es real? Confirmen”

“No puede ser, mi ídolo”

Cada comentario sin respuesta solo generaba una atmósfera de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores.

¿Qué pasó con Westcol y por qué se viralizó el video de su supuesta muerte en Puerto Rico?

Sin embargo, poco después, una usuaria identificada como Natalia compartió el video completo que desmiente la versión alarmante.

En las imágenes se puede ver que Westcol simplemente estaba disfrutando del mar, en una zona con nivel bajo de agua, sin ningún tipo de riesgo para su vida. Todo se trató, aparentemente, de un malentendido y de noticas falsas.

Incluso la cuenta que subió el primer video ya no aparece en X.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Westcol después del video viral del “ahogamiento” en Puerto Rico?

Después del revuelo por las falsas fotos de su supuesto ahogamiento, se sabe que Westcol se encuentra bien de salud y retomó sus transmisiones habituales. Según los seguidores que monitorean sus redes, el streamer incluso bromeó con la situación, restando importancia al rumor y agradeciendo el apoyo de quienes se preocuparon por él.

Por ahora, Westcol sigue activo en su carrera, combinando transmisiones, música y colaboraciones con otros artistas como Cosculluela el famoso rapero, cantante y compositor puertorriqueño, con quien ha disfrutado los últimos días haciendo entrevistas.

El Nombre De WestCOL Está Por todos Lados 🔥Que Niveles🐐 WestCOL x Cosculluela pic.twitter.com/pCVSmShKF1 — Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 9, 2025

¿Quién es Westcol, el influencer colombiano más polémico y famoso en redes sociales?

Luis Fernando Villa Álvarez, nacido el 24 de diciembre del 2000 en Ciudad Bolívar, Antioquia, Colombia, es mucho más que un streamer. A sus 24 años, Westcol se ha convertido en una figura clave del entretenimiento digital en Latinoamérica. Su estilo irreverente, polémico y directo lo ha posicionado como uno de los creadores de contenido más seguidos en plataformas como Kick y Twitch.

Su carrera comenzó en 2015 en YouTube, pero fue durante la pandemia de 2020 cuando su popularidad explotó gracias a sus transmisiones en Twitch. Con contenido que va desde videojuegos como Minecraft hasta sesiones de “Just Chatting”, Westcol logró conectar con una audiencia joven que se identifica con su humor ácido y su personalidad extrovertida.

En 2023, dio el salto a Kick, donde rompió récords de audiencia y se consolidó como el “Streamer #1 de Colombia”. Además, ha colaborado con artistas urbanos como:



Ryan Castro

Beéle

Blessd

Valka

y Arcángel



Todos ellos a través de su proyecto musical W Sound, junto al productor Ovy On The Drums. También ha participado en eventos como La Velada del Año V y ha entrevistado a figuras como Farruko y Luisito Comunica.

A pesar de su éxito, Westcol no está exento de la polémica. Recientemente, se le ha vinculado con la supuesta filtración de una imagen íntima de la streamer Alana Flores, participante del evento Supernova Orígenes. El 27 de mayo, una fotografía de la influencer comenzó a circular en redes sociales, mostrando a Alana en una situación comprometedora.

La imagen fue rápidamente desmentida por la propia Alana, quien aseguró en su cuenta de X que fue generada con inteligencia artificial y que iniciaría acciones legales contra quienes resulten responsables de difundirla. No obstante, algunos usuarios señalaron al streamer colombiano como posible responsable de haber filtrado el material, debido a coincidencias visuales como una gorra y el piso del apartamento que aparecen tanto en la foto como en transmisiones anteriores de Westcol.