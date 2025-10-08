Querido influencer muere a los 31 años tras realizarse un “foxy eyes”; pasó horas luchando por su vida

Tras el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas, el mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de luto por la muerte de Junior Dutra, un influencer brasileño de 31 años, tras realizarse la cirugía estética “foxy eyes”, ¿qué pasó?

¿Qué le pasó a Junior Dutra, influencer brasileño de 31 años?

El caso de Adair Mendes Dutra Júnior, nombre real de Junior Dutra, se remonta desde el pasado marzo. Según reporte de diversos medios internacionales, el influencer presuntamente había acudido a la clínica del doctor Fernando Garbi para realizarse la cirugía estética “foxy eyes”.

Revelaron que, aunque la intervención, aparentemente, habría salido bien, poco después habría comenzado a presentar complicaciones. En una de sus últimas entrevistas para un medio brasileño, contó que, tras la operación, había presentado una infección que estaba siendo tratada con un dermatólogo.

Por ello, decidió tomar acciones legales contra Garbi y lo denunció por ejercicio ilegal de la medicina, fraude y causar lesiones corporales graves.

Desafortunadamente, la infección empeoró y el pasado 3 de octubre fue hospitalizado de emergencia, ya que presentaba problemas para respirar. Si bien fue atendido de forma inmediata, murió a las pocas horas.

En tanto que las investigaciones continúan, el equipo legal del médico ha negado que su cliente haya estado involucrado con el terrible suceso y hasta ha advertido que tomarán acciones legales contra quienes realicen “acusaciones falsas”.

Hasta el momento, los familiares no han querido dar mayor declaración sobre el asunto, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

¿Qué es el “foxy eyes”, procedimiento al que se sometió Junior Dutra, y cuáles son sus riesgos?

El “foxy eyes” y “ojos de zorro” es una tendencia estética que busca levantar y alargar la forma natural del ojo para darle un aspecto más “rasgada”, similar a la de un felino. Ha sido muy popular a lo largo de los años y es usada por diversas celebridades como Bella Hadid o Kendall Jenner.

Aunque normalmente se usa maquillaje para obtener esta apariencia, muchos optan por someterse a una cirugía. Si bien esta intervención es ambulatoria, tiene sus riesgos, sobre todo cuando no se hace con un profesional. Estas son algunas complicaciones que pueden surgir, según medios especializados:

Infección o inflamación.

Asimetría facial (ojos desiguales o mirada antinatural).

Dolor o hematomas en la zona tratada.

Daño a nervios o músculos si el procedimiento no lo realiza un profesional calificado.

Pérdida de sensibilidad temporal o permanente.

Resultados no duraderos

Este tipo de tratamientos suelen ser costosos, variando de entre los 10 mil y 50 mil pesos, dependiendo de dónde se realice. Es prioritario acudir siempre con un profesional y evitar hacer esta operación en lugares no regulados o con personas sin licencia médica.

¿Quién fue Junior Dutra, influencer brasileño que murió por un “foxy eyes”?

Adair Mendes Dutra Junior, nombre real de Junior Dutra, fue un influencer brasileño. Tenía 31 años y su contenido se enfocaba en moda, belleza, estilo de vida y arquitectura. Vivía en Sao Paulo, Brasil.

Era muy conocido en su comunidad. Tan solo su cuenta de Instagram cuenta con más de 123 mil seguidores. Desde que se dio la noticia de su muerte, sus publicaciones se han llenado de comentarios llenos de tristeza y deseándole lo mejor a la familia en estos momentos tan complicados.

Su último post en redes sociales data del 27 de agosto. En dicha publicación, presumía un outfit con el siguiente mensaje: “Porque la actitud también se viste, y hoy viene en rojo”.

