Muere influencer y exnovia de Kerolin Nicoli, futbolista del Manchester City, en trágico accidente

La influencer brasileña Rafaela Del Bianchi, exnovia de la futbolista Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City, murió en un trágico accidente automovilístico el pasado 3 de octubre cuando el vehículo en el que viajaba se volcó en la autopista Lix da Cunha, en el estado de São Paulo.

Rafaela era madre de una pequeña y una figura muy activa en redes sociales, donde compartía contenido sobre viajes, estilo de vida y su experiencia como madre soltera.

Mira: Querido influencer muere a los 31 años tras realizarse un “foxy eyes”; pasó horas luchando por su vida

¿De qué murió Rafaela Del Bianchi, influencer y exnovia de la futbolista Kerolin Nicoli?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de São Paulo, Rafaela no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que provocó que saliera disparada del vehículo tras el impacto. La joven viajaba acompañada de una amiga que conducía el coche; la conductora, que sí llevaba cinturón, sufrió heridas leves. Ambas regresaban de una discoteca cuando ocurrió la tragedia.

El accidente no solo ha conmocionado a seguidores y amigos de Rafaela, sino que tambien fue un duro golpe para su exnovia Kerolin Nicoli, figura reconocida del fútbol femenino brasileño y actualmente del Manchester City.

Mira: Muere actriz de ‘The Big Bang Theory’ a los 52 años; su exesposo la despide con mensaje desgarrador

Rafaela Del Bianchi, influencer y exnovia de Kerolin Nicoli perdió la vida en trágico accidente. / Redes sociales

Kerolin Nicoli despide a Rafaela Del Bianchi, su ex, con desgarrador mensaje

La joven futbolista Kerolin Nicoli recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral, en este mensaje Kerolin se muestra devastada ante la pérdida y promete cuidar a su hija.

“Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparados para perder a alguien. El cielo está de fiesta ahora. Te amo y te amaré por siempre, gracias por ser luz en los momentos que necesitaba que lo fueras, gracias por ser fuerte cuando necesitaba que lo fueras, muchísimas gracias. Estoy orgullosa de ti, de la mujer que eres, de la MADRE que eres, soñadora, luchadora”.

Te puede interesar: Conductores de Venga la alegría informan desgarradora muerte de conductora: “Es una desgracia”

Rafaela Del Bianchi, influencer y exnovia de Kerolin Nicoli perdió la vida en trágico accidente. / Redes sociales

“Me inspirabas mucho. Como decíamos y siempre será así, te amo por siempre, POR SIEMPRE. Y de tu pequeña, ahora más que nunca, será nuestra, cuidaré de ella por ti y por nosotras. Te amo eternamente. Mi ángel. No entiendo los planes de Dios, pero confiaré en que en él están las mejores cosas”, escribió.

En otra publicación, Kerolin compartió un video en el que aparece junto a Rafaela en la playa y escribió:

“Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado”. Kerolin Nicoli

Rafaela Del Bianchi, influencer y exnovia de Kerolin Nicoli perdió la vida en trágico accidente. / Redes sociales

No te pierdas: Exesposo de Débora Estrella se quiebra en vivo por la noticia de su muerte

¿Quién es Kerolin Nicoli, futbolista de Manchester City?

Kerolin Nicoli Israel Ferraz, conocida simplemente como Kerolin, nació el 17 de noviembre de 1999 en Bauru, São Paulo. Actualmente es una de las delanteras más destacadas del Manchester City en la Women’s Super League (WSL).

La futbolista inició su carrera en Brasil antes de dar el salto internacional con el Madrid CFF en 2021. En 2022, se trasladó a la NWSL con el North Carolina Courage, donde se destacó al ganar el Challenge Cup en 2022 y 2023, anotando en ambas finales. En 2023, Kerolin se convirtió en la primera sudamericana en recibir el título de Jugadora Más Valiosa (MVP) de la NWSL.

Desde 2018, ha sido internacional con la selección brasileña, acumulando 54 partidos y 12 goles, y fue pieza clave para que Brasil obtuviera la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. En enero de 2025 firmó un contrato de tres años y medio con el Manchester City, con el objetivo de enfrentar nuevos desafíos en la WSL y la UEFA Women’s Champions League, consolidándose como una de las futbolistas más prometedoras del fútbol femenino internacional.

Quizá te interese: Famosa influencer y su prometido mueren en un aparatoso accidente durante su cumpleaños