Famosa influencer y su prometido mueren en un aparatoso accidente durante su cumpleaños

El mundo de las redes sociales sigue de luto. En medio de la conmoción por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas, ahora se da a conocer la muerte de Luanna Araújo, una famosa influencer brasileña de 29 años, y su prometido.

Luanna Araújo / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Luanna Araújo?

De acuerdo con diversos medios internacionales, Luanna Araújo sufrió un accidente automovilístico el pasado 26 de septiembre. La influencer viajaba con su prometido, Korbinian Andreas Dengler, y su amigo, Herbson Nunes Negrão, por la carretera BR-116 de Brasil, cuando, en algún punto, sufrió un percance en el que se vio involucrado su auto y dos camiones.

A pesar de la pronta movilización de los paramédicos, tanto la creadora de contenido como sus dos acompañantes murieron casi de forma instantánea. La joven se encontraba festejando su cumpleaños número 29.

Por otra parte, el conductor de uno de los camiones fue trasladado de emergencia al hospital. El conductor del segundo vehículo involucrado sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar. Se desconoce su situación legal.

En tanto que la autoridad continúa investigando para esclarecer las causas del accidente. Hasta el momento, no ha habido ningún avance importante.

Muerte de Luanna Araújo / Redes sociales

¿Cómo despidieron a la influencer Luanna Araújo?

Hasta ahora, los familiares de Luanna Araújo no se han pronunciado ante esta tragedia, por lo que se desconoce cuándo fueron los ritos funerarios o lo que pasó con sus restos.

La noticia sobre la muerte de la influencer no pasó desapercibida en redes sociales y los fans no han dudado en expresar sus condolencias. De igual manera, el Colegio Santa Sofía, donde Luanna estudió, emitió un emotivo comunicado para despedirla y mostrar su apoyo a la familia, principalmente a su padre, quien trabaja en la institución.

“El Colegio Santa Sofía expresa profundo pesar por el fallecimiento de Luana Araújo, exalumna de nuestra institución y hija de nuestro querido coordinador deportivo, Cristiano Melo. Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y de todos los que han compartido en la vida y amistad de Luana. En este momento de dolor, reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía a Cristiano y sus familiares, en la esperanza de la fe y la certeza de la vida eterna”, manifestaron.

¿Quién era la influencer Luanna Araújo?

Luanna Araújo fue una influencer brasileña que nació el 26 de septiembre de 1996. Tenía 29 años al momento de su muerte. Desde hace algunos años, ha ganado notoriedad en redes sociales por compartir contenido relacionado con la moda y la belleza.

Tan solo su cuenta de Instagram cuenta con un poco más de 94 mil seguidores. Se desconoce si tenía hijos. Estaba comprometida desde hace algunos años con Korbinian Andreas Dengler, de 35 años. Según algunos internautas, el hombre era un extranjero millonario que era dueño de un gimnasio.

Su última publicación data del 7 de septiembre. En dicho post, comparte una fotografía de su outfit de ese día, aparentemente, como parte de una colaboración con una marca local.

