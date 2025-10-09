Miguel Ángel Russo: ¿De qué murió la leyenda del fútbol argentino y director técnico de Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol argentino, director técnico de Boca Juniors y extécnico de Monarcas Morelia, murió este miércoles a los 69 años de edad, dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo falleció tras una larga lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017 y que finalmente derivó en su muerte.

Miguel Ángel Russo, ícono del fútbol argentino y DT de Boca Juniors, murió a los 69 años tras luchar contra el cáncer. / Redes sociales

Un día antes se había informado que Miguel Ángel Russo se encontraba en hospitalización domiciliaria con pronóstico reservado, tras varios meses en los que había sido internado en múltiples ocasiones, lo que le hizo perderse varias etapas junto a su equipo

Durante los últimos años, su salud se vio afectada, pero continuó activo como entrenador hasta principios de 2025, demostrando su compromiso con el deporte.

¿Cómo reaccionó Boca Juniors a la muerte de Miguel Ángel Russo?

Boca Juniors expresó su profunda tristeza ante la pérdida de quien fuera su director técnico. En un comunicado oficial, el club señaló:

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.”

La noticia conmocionó a jugadores, directivos y aficionados, quienes recordaron con cariño los logros de Russo, incluyendo la Copa Libertadores 2007, la Superliga y la Copa Maradona. Su relación cercana con figuras como Juan Román Riquelme dejó una marca imborrable en La Bombonera.

¿Quién fue Miguel Ángel Russo y por qué es considerado una leyenda del fútbol argentino?

Miguel Ángel Russo (1956–2025) fue un destacado futbolista y director técnico argentino, reconocido como una de las figuras más influyentes del fútbol albiceleste.

Como jugador, se desempeñó principalmente como mediocampista central, destacando por su liderazgo y visión de juego. Su carrera más recordada fue en Estudiantes de La Plata, donde disputó más de 400 partidos entre 1975 y 1988, convirtiéndose en capitán y pieza clave en campeonatos como el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

Tras retirarse por problemas en las rodillas, Russo inició su carrera como entrenador, dirigiendo clubes de Argentina y del extranjero. Entre sus logros más importantes destacan:

Rosario Central : ganó la Copa de la Liga 2023 y nunca perdió un clásico ante Newell’s, convirtiéndose en un referente del club.

: ganó la Copa de la Liga 2023 y nunca perdió un clásico ante Newell’s, convirtiéndose en un referente del club. Vélez Sarsfield: conquistó el Torneo Clausura 2005 y llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

conquistó el Torneo Clausura 2005 y llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. Millonarios de Colombia : obtuvo dos campeonatos consecutivos en 2017 y 2018.

: obtuvo dos campeonatos consecutivos en 2017 y 2018. Universidad de Chile: alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 1996.

alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 1996. Boca Juniors: su mayor logro profesional fue ganar la Copa Libertadores 2007, además de la Superliga y la Copa Maradona en su segundo ciclo como técnico.

