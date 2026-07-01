Maxine Woodside se muestra destrozada EN VIVO tras la confirmación de la muerte de Héctor Carrillo: VIDEO

Tras la muerte de Héctor Carrillo, periodista de ‘Entrevistando a las estrellas’, Maxine Woodside, de quien fue mano derecha, reaccionó a su partida en su programa Todo para la mujer, donde no pudo evitar mostrarse destrozada al compartir nuevos detalles. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Maxine Woodside se muestra afectada tras la muerte de Héctor Carrillo.

¿Cómo se dio a conocer la muerte del periodista Héctor Carrillo?

El fallecimiento de Héctor Carrillo se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Joaquín López Dóriga, quien envió sus condolencias a familiares y seres queridos. “Lamento informar la muerte del periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo”.

López Dóriga también recordó que una de las etapas más representativas de la trayectoria de Héctor Carrillo ocurrió junto a Maxine Woodside. De inmediato, la publicación se llenó de diversas reacciones de colegas y figuras representativas de los espectáculos en México.

De acuerdo con los primeros reportes tras su fallecimiento, Carrillo fue internado durante la mañana del martes tras presentar algunos malestares; posteriormente, no se supo más sobre su estado de salud y las razones de su fallecimiento, hasta las recientes declaraciones de Maxinne Woodside.

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Muere Héctor Carrillo, periodista de espectáculos. / RS

¿Qué dijo Maxinne Woodside tras la muerte de Héctor Carrillo, su mano derecha?

Tras darse a conocer el fallecimiento de Héctor Carrillo, Maxine Woodside, quien enfrenta una demanda de Ana María Alvarado, abordó el tema en la reciente emisión del programa Todo para la mujer. Además de enviar sus condolencias, brindó nueva información sobre las causas de su muerte.

“Falleció ayer; ya tenía varias enfermedades que lo aquejaban, como presión alta, diabetes, tuvo cáncer, en fin, ayer falleció”, explicó la periodista especializada en temas de espectáculos, y agregó: “A todos sus hermanos, su mamá ya falleció también, pero ya está con ‘Javiercito’, que era su pareja, que murió hace 10 años”.

Después de abordar la noticia de manera informativa, Maxine Woodside no pudo evitar romper en llanto al recordar el camino que compartieron juntos:

“Empezamos juntos más o menos; él trabajaba en la W, yo en noticieros Televisa. Nos conocimos porque yo en ese entonces cubría Bellas Artes y cubríamos las mismas fuentes. Lo quiero y lo voy a extrañar muchísimo”. Maxine Woodside

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¿Quién era el periodista Héctor Carrillo, colaborador de Todo para la mujer?

Héctor Carrillo fue uno de los periodistas más destacados del espectáculo en México tras comenzar su carrera a los 15 años.

tras comenzar su carrera a los 15 años. Su primer trabajo profesional ocurrió en el programa Para niños y similares , donde presentó un reportaje sobre el Ángel de la Independencia , lo que le abrió paso en el periodismo.

, donde presentó un reportaje sobre el , lo que le abrió paso en el periodismo. Años se convirtió en una pieza clave dentro del programa Todo para la mujer, donde confesaron que su ausencia en el programa durante los últimos meses se debió a los problemas de salud que lo aquejaban.

donde confesaron que su ausencia en el programa durante los últimos meses se debió a los problemas de salud que lo aquejaban. Tras su fallecimiento, Maxine Woodside “caballero educado y lindo”.

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