Muere Héctor Carrillo, el periodista de “Entrevistando a las estrellas” que fue mano derecha de Maxine Woodside

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. Héctor Carrillo, uno de los periodistas más queridos y respetados del gremio, muere después de pasar más de 50 años entrevistando a las grandes figuras del cine, la música y la cultura. La noticia tomó por sorpresa a colegas y seguidores, sobre todo porque apenas un día antes se había confirmado su ingreso al hospital por complicaciones de salud que, hasta el momento, no han sido reveladas del todo.

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¿Quién era Héctor Carrillo, el periodista que trabajó con Maxine Woodside?

Héctor Carrillo no era un nombre cualquiera dentro del periodismo de espectáculos en México. Su carrera arrancó cuando apenas tenía 15 años, en el programa Para niños y similares, donde debutó con un reportaje sobre el Ángel de la Independencia. Ese primer trabajo fue el arranque de una trayectoria que se extendería por más de medio siglo frente a cámaras y micrófonos.

Con el tiempo, Carrillo se convirtió en una pieza clave de Todo para la Mujer, el histórico programa de radio conducido por Maxine Woodside, donde se ganó un lugar como uno de sus colaboradores más cercanos y confiables. Ahí compartió durante años anécdotas, entrevistas exclusivas y coberturas del mundo del entretenimiento que lo posicionaron como una voz autorizada en el tema.

Además de su paso por la radio, participó en producciones televisivas como Hoy Mismo y colaboró con Radiópolis, sumando crédito tras crédito a una carrera que muchos describen como imposible de replicar en la actualidad.

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¿Cómo murió Héctor Carrillo y qué se sabe de su hospitalización?

De acuerdo con la información que circuló primero, el periodista fue internado la mañana del martes tras presentar fuertes malestares. En ese momento no se especificó de qué tipo de complicación se trataba, y hasta la publicación de esta nota tampoco se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

La noticia del fallecimiento se confirmó públicamente a través de Joaquín López Dóriga, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar el aviso. El comunicador escribió: “lamento informar la muerte del periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo”, y añadió unas palabras de condolencia para quienes lo conocieron de cerca.

López Dóriga también recordó el vínculo profesional que unió a Carrillo con Maxine Woodside durante años, subrayando que su trabajo en Todo para la mujer fue una de las etapas más representativas de su carrera. El mensaje se llenó rápidamente de reacciones de otros periodistas y figuras del espectáculo que lamentaron la pérdida.

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¿Qué entrevistas hizo Héctor Carrillo? Sus momentos más icónicos en “Entrevistando a las estrellas”?

Si algo distinguió a Héctor Carrillo fue su capacidad para conseguir entrevistas que parecían imposibles. Él mismo contaba que desde pequeño le apasionaba ver programas donde se le preguntaban cosas a la gente, y que esa curiosidad terminó por definir el resto de su vida profesional: “siempre me gustaba mucho oír y ver programas en los que a las personas les preguntaran cosas”, relató en alguna ocasión sobre el origen de su vocación.

Entre todos los personajes que pasaron frente a su micrófono, el propio Carrillo aseguraba que la conversación que más atesoraba fue la que sostuvo con el legendario director de orquesta Herbert von Karajan, a quien llegó a describir como uno de los grandes genios de la música clásica. Esa entrevista fue posible gracias a su cercanía con Televisa y a la amistad que Von Karajan tenía con Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño de la televisora.

Ese encuentro, según contó, se extendió por media hora y quedó grabado en su memoria como un parteaguas dentro de la historia de la música y de la dirección orquestal.

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¿Por qué se considera a Héctor Carrillo un pionero del periodismo de espectáculos en México?

El legado de Héctor Carrillo va mucho más allá de una sola entrevista memorable. A lo largo de su carrera condujo Entrevistando a las estrellas, el programa que lo consolidó como referente absoluto del periodismo de espectáculos, y por cuyo set desfilaron actores, escritores, escultores, pintores y músicos, tanto mexicanos como internacionales.

Entre sus invitadas más recordadas estuvo Silvia Pinal, quien, según relataba el propio Carrillo, manejó desde Cuernavaca un domingo por la mañana únicamente para asistir a su programa, un gesto que él mismo consideraba una muestra del respeto que se había ganado dentro de la industria. También tuvo el privilegio de sentarse frente a frente con Celia Cruz, la Reina de la Salsa, y con la cantante Vikki Carr, dos de las voces más grandes de la música latina.