En pleno Mundial 2026, analista deportivo es amputado tras sufrir un grave accidente: ¿De quién se trata?

A dos semanas de que se reportara que el mítico luchador, Konnan, presuntamente fuera amputado, otra figura deportiva tuvo un problema similar.

El mundo del deporte se encuentra consternado luego de que un reconocido analista deportivo sufriera un grave accidente, y para poder sobrevivir, tuvo que ser amputado de emergencia. Te contamos de quién se trata.

¿Quién es el analista deportivo que fue amputado del brazo? / Pixabay

¿Quién es el analista deportivo que fue amputado tras sufrir accidente automovilístico?

Se trata del reconocido analista de la NFL, Matt Miller, quien revelo que sufrió la amputación de su brazo izquierdo tras verse involucrado en un grave accidente automovilístico ocurrido en Missouri hace unas semanas.

La noticia fue dada a conocer por el propio especialista mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde detalló las severas lesiones que sufrió y agradeció a los equipos de emergencia y al personal médico que participaron en su rescate y atención:

Aunque tengo un largo camino por delante, estoy enfocado en mi recuperación y en tomar las cosas día a día. Matt Miller vía X

Matt Miller se ha consolidado como uno de los especialistas más influyentes en el análisis del draft de la NFL. Durante años ha dedicado su carrera a estudiar a los mejores talentos del fútbol americano universitario

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Matt Miller, analista deportivo, fue amputado del brazo / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Matt Miller?

A través del comunicado compartido en su cuenta oficial de X, Matt Miller explicó que el accidente automovilístico ocurrió la semana pasada y que la gravedad de sus heridas obligó a que fuera trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital

Aún con los problemas de salud que enfrentaba, agradeció a la vida por una segunda oportunidad:

Como resultado del accidente, sufrí lesiones significativas, incluyendo múltiples fracturas y costillas rotas. También me sometieron a una amputación salvavidas de mi brazo izquierdo. Aunque tengo un largo camino por delante, estoy enfocado en mi recuperación y en tomar las cosas día a día. Matt Miller

Rápidamente sus redes sociales se llenaron de buenos deseos y comentarios de apoyo, esperando que pronto pueda reintegrarse a las transmisones deportivas a los que tiene acostumbrado a su público:

“ Espero con interés continuar mi recuperación y volver a ESPN para hablar de futbol ”, señaló Miller.

Se espera que para el 2027 pueda retomar parte de su vida laboral, mientras colegas también le compartieron mensajes de aliento.

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Matt Miller y el accidente automovilístico que sufrió / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Matt Miller en televisión?

Matt Miller es un periodista y analista deportivo estadounidense especializado en el reclutamiento (Draft) de la NFL, particularmente en el estudio y evaluación de prospectos universitarios que participan para poder llegar a la gran liga.

Su trabajo lo llevó a integrarse a ESPN, donde se convirtió en un rostro reconocido en el proceso de selección de jugadores que cada año realizan las franquicias de la NFL.

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