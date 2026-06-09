Konnan, leyenda de la lucha libre en México, habría perdido sus dos piernas tras enfermedad, reportan

Después de que Konnan encendió las redes tras rumores falsos de su muerte el pasado marzo, ha salido a la luz nueva información sobre su estado de salud, el cual ha comenzado a preocupar a seguidores y colegas del medio. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

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Konnan estaría enfrentando nuevos problemas de salud. / Captura de pantalla

¿Cuándo fue la primera vez que le amputaron una pierna a Konnan?

A principios de marzo comenzaron a circular diversas publicaciones falsas en las que se aseguraba que Konnan presuntamente había muerto; dicha información fue desmentida, pero se reveló que el exluchador profesional había sufrido la amputación de una de sus piernas.

A través de la página de X de ‘El Planchitas’ y el diario Record se dio a conocer que el deportista cubano había perdido una de sus piernas y se encontraba delicado de salud en Estados Unidos.

“Konnan no murió, pero sufre amputación. Puedo confirmar que a Carlos Santiago Espada (62 años) le amputaron una pierna. Desde hace tiempo la estrella de Tr

iple A arrastra problemas de salud que lo tienen en un estado delicado en San Diego, Estados Unidos”, se lee en la publicación de X.

Pese a que la noticia sorprendió a más de uno, sus seguidores recordaron que Konnan ha hablado abiertamente sobre las fallas renales y complicaciones respiratorias que han afectado su estado de salud en general. Sin embargo, en ese entonces no se brindaron mayores detalles.

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Konnan comenzó a enfrentar problemas de salud desde meses atrás. / Redes sociales

¿Konnan sufrió la amputación de sus dos piernas?

Inicialmente, Vince Russo informó en el pódcast Coach and Bro que Konnan había compartido con él los problemas de salud que enfrenta desde hace meses y que habrían causado la amputación de sus dos piernas.

“A Konnan le han amputado ambas piernas. Las dos. Sabía que le habían amputado una, y la segunda aún estaba en duda la última vez que hablé con él, hace unos dos meses. Al final tuvieron que amputársela”. Vince Russo

De acuerdo con Russo, tuvo la oportunidad de hablar brevemente con él, pero debido a que se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, solo le compartió palabras de aliento: “Le dije: ‘Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos’”.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Konnan?

Después de que la declaración de Russo alarmó a sus seguidores, el cronista Hugo Savinoch confirmó la noticia; aunque no entró en detalles, aseguró que considera al exluchador profesional como su hermano y “siempre” estará para ayudarlo.

Hasta ahora, se conoce que Konnan está en rehabilitación, pero anteriormente se supo que lidia con insuficiencia renal, un trasplante de riñón y complicaciones relacionadas con el COVID-19

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