Julissa rompe el silencio y enciende las alarmas sobre su salud: “No puedo caminar como antes”

Durante meses se ha especulado sobre un supuesto deterioro grave en la salud de Julissa Rivera, una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano. Algunos rumores incluso apuntaban a una situación límite. Sin embargo, fue la propia artista quien decidió hablar claro y contar, con calma, pero sin rodeos, qué pasó realmente, cómo fue el accidente que cambió su rutina y cuál es su estado actual.

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¿Qué le pasó a Julissa y por qué ya no puede caminar como antes?

Julissa confirmó que los problemas de movilidad que enfrenta hoy son consecuencia directa de un accidente doméstico ocurrido en 2022. La caída sucedió en un lugar tan cotidiano como su cocina, un momento inesperado que terminó marcando un antes y un después en su vida.

En entrevista con Ventaneando, la productora recordó que tras la caída tuvo que ser hospitalizada y sometida a una cirugía. Aunque la intervención fue exitosa y logró recuperarse, las secuelas se volvieron permanentes. Ella misma lo explicó con total franqueza:

“No puedo caminar como antes, desde que me caí aquí en la cocina, tengo que andar con el bastón, pero bueno, ahí la llevo”, expresó.

Julissa reconoció que esta fue la caída que más la afectó físicamente, ya que no era la primera vez que sufría un accidente similar. De hecho, ya había tenido caídas previas, y con este último incidente su condición se agravó significativamente, impactando su estabilidad y forma de desplazarse.

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¿Julissa está grave de salud? Ella misma desmiente los rumores

Ante los constantes rumores que señalaban que atravesaba un momento crítico de salud, Julissa fue tajante: no se encuentra en una situación límite, como se ha dicho en algunos medios y redes sociales.

La artista aclaró que, si bien vive con secuelas, su estado es estable y mantiene una rutina adaptada a sus nuevas necesidades. En ningún momento habló de una condición terminal ni de un deterioro acelerado, como se llegó a sugerir.

Durante el último año, diferentes portales aseguraron que la fundadora de La Onda Vaselina había perdido casi por completo la capacidad de movimiento. Estas versiones crecieron luego de que se difundieran imágenes de ella hospitalizada, sin contexto ni explicación clara.

Sin embargo, Julissa afirma que hoy lleva una vida tranquila, lejos del escándalo, y que cuenta con el apoyo constante de su familia para atender su salud y seguir sus tratamientos médicos de forma puntual.

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¿Quién cuida a Julissa tras su accidente y por qué se mudó con Benny Ibarra antes de regresar a la CDMX?

Tras el accidente que afectó su movilidad, surgió gran interés por saber quiénes cuidan actualmente a Julissa y cómo se reorganizó su vida familiar. Contra lo que muchos suponían, su exesposo Alejandro Ibarra se convirtió en uno de sus principales apoyos, desmintiendo versiones alarmistas sobre un supuesto abandono o deterioro grave en su salud.

Fue el propio Alejandro quien aclaró a TVNotas en mayo de 2023 que Julissa se encontraba estable y bien atendida. Explicó que tanto él como su actual esposa la asisten en su día a día, la acompañan a consultas médicas, la ayudan con sus medicamentos y están pendientes de cualquier necesidad. Además, reveló que todos conviven bajo el mismo techo junto a su hijo Alex Ibarra y los hijos de este, formando una red familiar sólida y cercana.

Sin embargo y en busca de una recuperación más tranquila, Julissa se mudó temporalmente con su hijo mayor Benny Ibarra a San Miguel de Allende, pero su estado físico requirió atención especializada y tuvo que regresar a la Ciudad de México para ser hospitalizada.

¿Quién es Julissa y cuál es su trayectoria?

Julissa es hija del productor Luis de Llano Palmer y de la reconocida actriz Rita Macedo, ambos ya fallecidos. Creció rodeada del ambiente artístico, lo que marcó desde muy joven el rumbo de su vida profesional. Su carrera comenzó en la música como integrante del grupo The Spitfires, antes de consolidarse como solista con temas que se volvieron entrañables para el público, entre ellos “La favorita del profesor”.

Con el paso del tiempo, Julissa amplió su camino en el espectáculo y se inclinó hacia la actuación, logrando participar en algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana. Su talento la llevó a formar parte de producciones como:



La mentira

Corazón salvaje

Hermanos coraje

Los bandidos de Río Frío

Agujetas de color de rosa

La fea más bella

Fuego en la sangre y

Atrévete a soñar, entre muchas otras.

Además de su trabajo frente a cámaras, Julissa dejó una huella profunda en el teatro musical mexicano. Fue la creadora del grupo La onda vaselina, proyecto que con los años evolucionaría hasta convertirse en OV7, una de las agrupaciones más exitosas del pop en español. Como productora teatral, impulsó montajes que hoy son considerados clásicos del género, como Vaselina, José el soñador y El show de terror de Rocky, consolidando su legado como una de las mujeres más influyentes del entretenimiento en México.