Benny Ibarra cuida a Julissa y la acompaña al doctor, ¡aunque se divorciaron hace 45 años!

Benny Ibarra confiesa que su esposa Lili Blanco no se pone celosa de que acompañe a Julissa y asegura que ambas son grandes amigas.

Julissa, de 79 años, sufrió un accidente en noviembre de 2022 en la cocina de su casa, donde se cayó y se lastimó la cadera, por lo cual tuvo que ser operada de emergencia y estuvo unos días inmovilizada; afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito y ya la dieron de alta.

Platicamos con su exmarido, Benny Ibarra, de 78, y nos confesó que tienen una excelente relación de amigos, luego de que se divorciaron en 1978:

-Señor, hemos visto que se lleva muy bien con la señora Julissa, tanto, que la acompañó al hospital, ¿todo está bien?

“Así es, aquí está conmigo porque la acompañé al médico, y después nos vamos a comer”.

-¿Cómo ha sido tener una relación de amigos tan estrecha con su expareja?

“Nos llevamos de po$% ma$%&, la pasamos muy bien, estamos muy contentos; todo bien, gracias a Dios”.

¿Y cómo está de salud la señora?

“Nacimos el mismo año, solo me lleva meses; lo que pasa es que ella se cayó el año pasado y se lastimó la cadera, y ahorita venimos del hospital, por eso fuimos a ver al doctor para que ella ya se ponga al tiro”.

-¿Qué le dijeron los médicos?

“Ya fue con el doctor y le mandaron algunos medicamentos para que esté de po$%…”.

-¿Ella cómo se encuentra de ánimo?

“Pues es muy activa; ahorita está tranquila, pero tiene que ponerse las pilas para irse otravez para arriba”.

-¿Usted la acompaña a todos lados, como dicen “en las buenas y en las malas” y hasta en la enfermedad?

“Exactamente, aquí estamos al pie del cañón, ahorita vamos a comer y después ya la llevo...cada quien a su casita”.

-¿Siempre ha sido así con ella?

“Toda la vida he sido así, una cosa es una cosa, y otra que nos llevemos bien y nos queramos mucho, y nada más”.

-Sobre todo por sus hijos, que les gusta verlos contentos y unidos…

“Pues sí, ellos están contentos y ahí andan. Al rato me voy con Benny a la obra de teatro o nos ponemos a cotorrear un rato muy rico”.

¿Ella qué le dice?, ¿la hace reír a cada momento?

“Fíjate que no, ella no es así, le faltó barrio (ríe); es una muchacha bien, no como nosotros”.

-¿A usted le encanta pasar algunas tardes con ella, o una bohemiada?

“Bohemia no, odiamos la bohemia; si alguien saca la pi$%&# guitarra y se pone a cantar ‘y ahora canta tú, y ahora tú’, eso es horrendo para nosotros”.

-¿Pero alguna de rock and roll?

“No, de eso vivimos y cantar gratis no, mejor que lo hagan los ca$%&#$% que no tienen nombre”.

-¿Cantar con una copita de vino?

“Tampoco, nunca, yo nunca tomo, nunca lo hago fuera de mi casa, ninguna copa, ni he tenido esos problemas, ni quiero conocer a alguien que los tenga; bohemia mis hu$%&#. Mi mujer (su actual esposa, Lili Blanco) también ya sabe que si empiezan a sacar la guitarra en alguna reunión: ‘Agarra tu bolsa, porque ya sabes que nos vamos’”.

-¿Cuántos años tiene de divorciado de la señora Julissa?

“Como cuarenta y cinco”.

-¿Por qué sus hijos no acompañan a la señora Julissa al doctor?

“Sí lo hacen. Ellos a pesar de todas sus cosas, están al pendiente de ella, más bien el colado soy yo; de hecho, mi hijo Benny la acompañó a realizarse un chequeo en la columna. Tanto Benny, como Alejandro, siempre están en constante comunicación con ella”.

Sus hijos Benny y Alejandro están orgullosos de ellos. / Archivo TVNotas

-Respecto a su esposa Lili, ¿ella no se pone celosa de que usted acompañe a su ex?

“N’ombre, al contrario, las dos se llevan de po$% ma$%&, son muy buenas amigas; luego cuando nos juntamos todos, ellas están platicando y chismeando de todo”.

-¿Se considera un ejemplo para las nuevas generaciones, donde sí se puede ser amigo de su expareja?

“Pero por qué no, por qué no ser amigo de tu ex, eso es una tontería. Yo ando para todos lados con Julissa, mi hermano, cómo la ves, y es todo”, finalizó.

ASÍ FUE SU RELACIÓN:

Se conocieron en 1967 durante una gira con la Caravana del Pacífico .

. Estuvieron saliendo y se casaron en secreto en enero de 1969, por lo civil.

En 1970 tuvieron a su primer hijo, Benny jr., y en 1973 nació Alex .

jr., y en 1973 nació . Desafortunadamente se divorciaron en 1978, debido a que él era muy ojo alegre y le fue infiel con Alma Muriel (q.e.p.d.).

(q.e.p.d.). Ella no se volvió a casar; pero él sí con Vero Terrazas y tienen 2 hijas: Verónica y Andrea, y actualmente está casado con Lili Blanco.