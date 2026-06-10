¿Julissa quiso quitarse la vida? Revela cómo vivió la muerte de su madre y confiesa: “iba a querer imitarla”

Luego de que hace unas semanas Julissa rompiera el silencio y encendiera las alarmas sobre su salud al confesar: “no puedo caminar como antes”, la actriz vuelve a sacudir con una revelación que pone la piel chinita.

Julissa abrió su corazón para recordar el día en que murió Rita Macedo y compartió el miedo que la marcó por años: confesó que temía repetir la historia de su madre e “imitarla”.

Recordemos que Rita Macedo, madre de Julissa, falleció el 6 de diciembre de 1993 a los 68 años, en medio de un cuadro de depresión y soledad.

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Julissa / Archivo TVNotas

¿Qué reveló Julissa sobre el día de la muerte de Rita Macedo y los momentos previos a la tragedia?

Julissa, actriz y productora mexicana, sorprendió al compartir en entrevista con Pati Chapoy detalles íntimos sobre la muerte de su madre, Rita Macedo, uno de los episodios más dolorosos de su vida.

La también creadora de ‘La onda vaselina’ relató que todo comenzó como un día cualquiera, sin imaginar que terminaría cambiando su vida.

“Fui en la mañana a una terapia que yo tomaba con una doctora y cuando llegué (a mi casa) me había hablado la muchacha” Julissa

Fue entonces cuando recibió la alerta de que algo no estaba bien. La urgencia la llevó a salir de inmediato rumbo a la casa de su madre en San Ángel, en la Ciudad de México. La desesperación era tal que ni siquiera recuerda bien el trayecto.

“Entonces, pues yo como loca me fui para allá manejando… no sé cómo no me pasó algo o no hice algo” Julissa

Al llegar, un detalle encendió todas sus alarmas: el coche de su madre estaba estacionado lejos de casa. “Vi su carro y dije: ‘ahí algo pasó’”, narró con crudeza.

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¿Cómo se enteró Julissa de que Rita Macedo se quitó la vida y qué encontró al llegar?

El momento en que Julissa confirmó la tragedia fue devastador. Aunque había señales previas, la noticia la golpeó con toda su fuerza.

Rita Macedo, reconocida actriz del Cine de Oro mexicano, había manifestado en diversas ocasiones su cansancio emocional. Sin embargo, en su familia no pensaban que lo diría en serio.

“Mi mamá lo decía, siempre se la pasaba diciendo: ‘yo ya acabé de estar… ya no quiero estar’… pero como que ya no le hacíamos mucho caso” Julissa

Incluso, horas antes, la actriz se había despedido de su hijo, el productor Luis De Llano, lo que hoy se interpreta como una señal clara de lo que estaba por hacer.

“Luis me habló y me dijo: ‘hay que monitorear a Rita porque vino a decirme que ya’” Julissa

Pero el tiempo no alcanzó. Cuando Julissa llegó, la escena era irreversible. “Ella estaba dentro de su carro, de su coche, inmóvil. Y yo dije: ‘pues debe haberlo hecho’”.

La actriz confirmó que su madre utilizó un arma que pertenecía a su abuela. “Mi abuela Julia tenía un revólver, que fue el que ella usó…”, recordó.

¿Qué sintió Julissa al entrar a la casa de Rita Macedo tras su muerte y recordar sus últimas huellas?

Uno de los momentos más duros para Julissa no fue solo encontrar a su madre, sino enfrentarse a la ausencia dentro de su propio espacio. La casa, los objetos, la ropa… todo permanecía intacto, pero sin su presencia. Ese vacío se convirtió en un golpe emocional difícil de procesar.

“Entras a una casa y ya sabes que la persona ya no está, subes al cuarto, ves su ropa, lo que dejó”, compartió conmovida.

Además, recordó cómo su familia comenzó a llegar tras la tragedia. “Llegó Luis, llegó mi papá, después llegó Cecilia…”, dijo, evidenciando el caos emocional que vivieron en esos momentos.

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¿Por qué Julissa temía imitar a Rita Macedo después de su suicidio y qué confesó sobre ese miedo?

Quizá la confesión más impactante de Julissa fue el miedo que la acompañó después de la muerte de Rita Macedo.

Más allá del dolor, la actriz enfrentó un temor profundo: repetir la historia. La idea de que ese mismo camino pudiera alcanzarla la hizo cuestionarse a sí misma.

“Como cuando te pasa, te da miedo que en algún momento tú vas a quererlo hacer… imitar”. Julissa

Aunque dejó claro que nunca tuvo el deseo real de hacerlo, Julissa reconoce que el pensamiento de acabar con su vida la persiguió durante un tiempo.

“Yo nunca he querido, pero en aquel momento eso es lo que yo sentía, miedo de que me pasara lo mismo”. Julissa

Así lo contó Julissa: