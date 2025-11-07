Julissa reaparece con Benny Ibarra, su hijo, y precoupa su imagen tras problemas de salud; así luce: FOTO

Luego de que en TVNotas te informamos sobre los problemas de salud que enfrentó Julissa, la actriz reapareció junto a Benny Ibarra, su hijo. Momento que no pasó desapercibido en redes sociales, principalmente por la apariencia de la histrionisa. La mayoría señaló que se mostraría “cansada”.

La reciente fotografía de Julissa con Benny Ibarra encendió las alarmas en redes sociales. Los seguidores de la protagonista de telenovelas como ‘Porque el amor manda’ y ‘Más allá de la muerte’ enviaron mensajes de motivación y de cariño por los momentos que enfrentaría debido a sus problemas de salud.

Julissa reaparece y confirma problemas de movilidad

¿Qué enfermedad tiene Julissa, ex de Benny Ibarra?

En TVNotas en mayo del 2025, Benny Ibarra, ex de Julissa, nos compartió que la actriz se ha visto afectada por sus problemas de movilidad. Incluso, por ello, evitó ser vista de manera pública. Comentó que él y su esposa, Lilia Blanco, viven con ella y la cuidan.

“Mi esposa y yo vivimos con mi hijo Alejandro, sus hijos y Julissa. La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo”, dijo Benny.

Los cantantes, ella de 79 y él de 78, se divorciaron hace 45 años y siguen siendo amigos.



“Nosotros somos quienes la llevamos al doctor cuando tiene necesidad. Nada más cruzamos el patio y estamos con ella todo el tiempo que sea necesario. Tiene un timbre especial para llamarnos si necesita algo. Estamos ahí para ayudarla y cuidarla”. Benny Ibarra

Asimismo, la esposa de Benny Ibarra, Lilia Blanco, compartió que a la actriz le cuesta trabajo caminar. Sin embargo, dijo que ella “está bien de su cabeza”.

“Julissa tiene problemas de movilidad. A veces le cuesta trabajo caminar, pero está superbién de su cabeza. Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso. Yo solo tengo cosas buenas que decir de ella y que agradecerle. Es un gusto poder estar por si algo se le ofrece”, dijo Lilia.

Benny y su esposa, Lilia Blanco, son amigos de Julissa.

¿Cómo luce actualmente la actriz Julissa tras los problemas en su salud?

A meses de que en TVNotas te informamos sobre los problemas de salud que enfrenta Julissa, en esta ocasión, se volvió viral una fotografía de la actriz en la que se le ve junto a su hijo, Benny Ibarra, integrante de ’Timbiriche’.

En la fotografía publicada por la cuenta de Instagram de nombre ‘@losbennyfans’, se le ve a Julissa y a Benny en un momento emotivo. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que la actriz está en silla de ruedas, lo que confirmó que aún presenta problemas de movilidad.

Julissa tiene problemas de movilidad y la cuida su exmarido, Benny Ibarra

Por ahora no se ha confirmado si la imagen es actual, aunque los admiradores de Julissa, Benny Ibarra y del grupo ‘Timbiriche’ la consideraron sumamente conmovedora. La mayoría expresó su alegría al ver el especial momento que la reconocida actriz compartió junto a su hijo. Aunque hubo otros que se preocuparon por la apariencia de la famosa, señalaron que se muestra “cansada”. Estos fueron algunos comentarios:



“Una conexión inolvidable y siempre estar presente felicidades Benny”,

“Julisa hermosa y talentosa por eso no regalo un artista en todos los sentidos y un músico de 10 el mejor”,

“ Se ve desgastada la pobre Juli, ojalá se recupere pronto”,

“Un abrazo y muchos besos a tu mamá”,

“Ay no, sí está en silla de ruedas, pobre se ve cansada”,

“Tu mami tan hermosa”.

Así fue el momento:

Así fue el momento:

Cabe recordar que Benny Ibarra también mencionó que Julissa sí permanece en silla de ruedas y ha sido muy apoyada por la ANDA en cuanto a sus medicamentos.

“Benny conduce el auto, yo manejo la silla de ruedas. Nos hacemos bolas y la llevamos. También vamos a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para que le den sus medicamentos. Ella tiene mucha gente que la apoya. Está bien cuidada. Nosotros hacemos lo que podemos. Estamos para ella”, mencionó.

Cabe recordar que, tras una caída en su hogar en octubre de 2022, Julissa se sometió a una cirugía de cadera. Desde entonces, su recuperación ha sido lenta y requiere atención continua por parte de su familia

Julissa y Benny se conocieron en 1967 y tuvieron 2 hijos

¿Quién es Julissa y cuál es su trayectoria?

Julissa es hija del productor Luis de Llano Palmer y de la reconocida actriz Rita Macedo, ambos ya fallecidos. Inició su trayectoria artística como integrante del grupo The spitfires, para después lanzarse como solista. Interpretó canciones como ‘La favorita del profesor’.

Más adelante, orientó su carrera hacia la actuación. Participó en exitosas telenovelas como:

‘La mentira’,

‘Corazón salvaje’,

‘Hermanos coraje’,

‘Los bandidos de río frío’,

‘Agujetas de color de rosa’,

‘La fea más bella’,

‘Fuego en la sangre’ y

‘Atrévete a soñar’, entre muchas otras.



Además, Julissa dejó una huella importante en el teatro musical mexicano al fundar el grupo ‘La onda vaselina’ —que más tarde se convertiría en OV7— y al producir emblemáticas obras como:



‘Vaselina’,

‘José el soñador’ y

‘El show de terror de Rocky’,