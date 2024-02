Ángelica Vale pide que no le llamen “magia” a su sorpresiva pérdida de peso

Angélica Vale dejó boquiabiertos a todos sus seguidores luego de que compartió una fotografía en la que presumió su gran figura.

Recordemos que en el pasado la actriz ha sido objeto de críticas por su físico, ya que no le fue fácil bajar de peso luego de su embarazo. Sin embargo, actualmente se ha dejado ver totalmente renovada.

Y es que en sus publicaciones más recientes ha desatado suspiros tras presumir su esbelta figura. Por esta razón, la prensa se ha dado a la tarea de cuestionar a la actriz sobre cómo logró perder tanto peso, a lo que Angélica aseguró que sus médicos encontraron la manera de ayudarla con su físico después de tanto tiempo.

Angélica Vale pide que no llamen “magia” a su contundente pérdida de peso

La pérdida de peso de la histrionisa no solo ha sido motivo de halagos, sino que para ella también fue un aspecto de reflexión, ya que no ha sido fácil lograr este cambio.

Incluso, pidió que no le llamaran magia a cambio radical de imagen, pues es constancia, así como fruto de un tratamiento que le dieron sus médicos.

“No hay magia ni nada, yo estoy con un tratamiento y con un doctor que me enseñó a comer, a hacerlo balanceado, luego el ejercicio, que dice mi mamá, que es para hombre, más los ensayos de ‘Vaselina’, sí fue un todo, pero ya regresé a ser yo”. Angélica Vale

Eso no es todo, Vale también recordó que cuando estaba pasada de peso era cuando más se sentía querida. Aunque muchas veces le ofrecieron trabajo de mamá de hijos mayores por su aspecto físico, así como los ataques que vivió por su imagen.

“La verdad que cuando más gordis estuve, fue cuando tuve a Daniel, recuerdo que regresé a trabajar y lloraba con Morris Gilbert (productor) y le decía que cómo es posible que me quedara la ropa del embarazo, pero él me dijo que viera la respuesta de la gente, que a ellos les importaba mi talento no mi peso, entonces me relajé, pero sí era un problema de salud”, mencionó.

Agregó: “Pero curiosamente cuando más gorda estuve, más querida me sentí. Por eso yo creo me tardé tanto de bajar de peso”.

No cabe duda que Angélica está muy feliz por su cambio físico, pese a que fue un proceso verdaderamente complicado, más que nada por las críticas que recibió en el pasado. ¡Hoy se siente mejor que nunca!