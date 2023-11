Angélica Vale celebra su cumpleaños 48 con envidiable figura: “He bajado 20 kilos”

La querida conductora, cantante y actriz, Angélica Vale, sorprendió a todos sus seguidores con su impactante cambio de imagen, luego de haber sido objeto de críticas en el pasado por su físico, ya que no le fue fácil bajar de peso, especialmente, después de su embarazo. ¡Pero ahora desató suspiros!

Luego de hacer pública su esbelta figura, usuarios en redes sociales cuestionaron a la histrionisa sobre el método al que se sometió para lucir totalmente renovada, con impactante abdomen y cintura.

Angélica Vale / Instagram: @angelicavale

Por ello, Angélica fue cuestionada, en un encuentro con los medios, sobre este gran cambio. La actriz habló sobre lo que significa para ella cumplir un año más de vida y rompió el silencio sobre su contundente pérdida de peso.

“Estoy cumpliendo 48. Mi deseo es que siga la felicidad con mi familia; que siga mi paz, armonía y mucha chamba, que sí se me dio” Angélica Vale

Angélica explicó a los medios que no había podido lograr una esbelta figura debido a un problema hormonal que padecía, tras su embarazo. Sin embargo, los médicos pudieron encontrar la razón de que no pudiera perder peso y fue así que empezó a obtener los resultados deseados en su cuerpo.

“Si fue un problema hormonal y por fin una doctora le atinó, y empecé a bajar. He pedido como 20 kilos. Sí me cuido; también tengo una aplicación que me ayuda a medir calorías. Sí me cuido. Tampoco es que le doy el dedazo al pastel todos los días. No se puede”, subrayó.

Agregó: “Antes de embarazarme nunca fui gorda. No soy la más flaca del universo y eso que tenga un cuerpo diferente, pero gorda, gorda, nunca fui hasta que tuve a mi segundo hijo”.

Al momento, Angélica ha recibido, en redes sociales, innumerables halagos por su gran cambio físico.

