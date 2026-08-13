Además de Valeria Marín, despiden a otro querido conductor de TUDN; lanza mensaje: “Creyeron en mí”

La reciente salida de TUDN de Valeria Marín, pareja del actor Julián Gil, ha movido fibras sensibles en compañeros y colegas del ámbito. Horas después, otro integrante de la empresa se despide y muchos se preguntan: ¿Qué pasó?

Reportero y conductor se despide de TUDN / X

¿Por qué la conductora Valeria Marín anunció su salida de TUDN?

Valeria Marín fue quien dio a conocer su salida de TUDN. A través de sus redes sociales, la conductora compartió un emotivo mensaje para despedirse y confirmó que por decisión propia quiso poner punto final a su etapa dentro de la cadena deportiva:

Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, decido que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin. Valeria Marín

Valeria Marín expresó su agradecimiento a Televisa por las oportunidades que le brindó durante su carrera, así como por permitirle desarrollarse y crecer profesionalmente dentro del ámbito deportivo.

Julián Gil, su esposo, también le dedicó un mensaje a Valeria, afirmando que su salida fue decisión de ella:

Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL. Algo pasó ese día. Hicimos clic y desde entonces no nos hemos separado (...) Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN. Juliián Gil

No se sabe si Valeria Marín tiene alguna otra oferta de trabajo, pero durante los últimos años se había convertido en un rostro familiar para los amantes de los deportes.

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Valeria Marín queda fuera de TUDN / Instagram

¿Quién es el otro conductor que salió de TUDN?

Se trata de Juan Carlos Díaz Murrieta, conductor y reportero de TUDN dijo adiós a la empresa, luego de una carrera de 12 años trabajando para el gigante de San Ángel.

El mismo Juan Carlos fue el encargado de dar a conocer dicha noticia en sus redes sociales, agradeciendo también la confianza y la oportunidad de formar parte de la cadena deportiva:

Tras 12 años en los que mis sueños se hicieron realidad, mi etapa en @TUDNMEX y Televisa llegó a su capítulo final. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí e impulsaron mi carrera. A quienes me llevaron a cumplir mis metas y sueños. Juan Carlos Díaz Murrieta

Algunos amigos le dedicaron unas palabras a Díaz Murrieta, deseándole el mejor de los éxitos, uno de ellos fue Eduardo Brizio Carter (analista arbitral), quien le dijo “ Abrazo de gol. Viene lo mejor ”.

El conductor no dijo las causas de su salida, por lo que todo sigue manejándose como especulación.

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Tras 12 años en los que mis sueños se hicieron realidad, mi etapa en @TUDNMEX y Televisa llegó a su capítulo final.



Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí e impulsaron mi carrera. A quienes me llevaron a cumplir mis metas y sueños.



Gracias, de todo corazón. Los amo. pic.twitter.com/k40s6l36xe — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) August 14, 2026

¿Quién es Juan Carlos Díaz Murrieta?

Juan Carlos Díaz Murrieta se ha consolidado como una de las nuevas figuras del periodismo deportivo en México. Juan Carlos es hijo de Heriberto Murrieta, periodista mexicano considerado una de las figuras más importantes de la comunicación deportiva en nuestro país.

En una entrevista para Milenio, Juan Carlos aseguró que eligió el periodismo deportivo porque fue su primera oportunidad:

Siempre tuve dos caminos a seguir y el periodismo deportivo, literalmente, fue porque fue la primera oportunidad que se me presentó. Juan Carlos Díaz Murrieta

En el ámbito digital, Juan Carlos Díaz Murrieta también ha logrado una presencia destacada. A través de X, Instagram y TikTok, reúne a miles de seguidores con contenido que incluye análisis deportivos, detrás de cámaras y algunas reflexiones personales.

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