Galilea Montijo, tras críticas a su rostro, señalan que ahora tendría problema en la espalda: “Es de la lipo”

Las críticas al rostro de Galilea Montijo han inundado las redes sociales durante las últimas semanas. Recientemente circuló un video en el que ahora señalan a la conductora de tener problemas en la espalda, el cual, algunos aseguran que fue por otro procedimiento estético. ¿Por qué?

Preocupa estado físico de Galilea Montijo / Mezcalent

¿Por qué critican el rostro de la conductora Galilea Montijo?

El rostro de Galilea Montijo fue duramente criticado tras una emisión del programa Hoy, ya que muchos señalaron que la conductora parecía estar hinchada de la cara, una prueba de presunto procedimiento estético.

Posterior a ello, llegó a responder a los señalamientos, afirmando que solo se había hecho un ligero “levantamiento de ceja”, mismo que le generó dicha inflamación durante su recuperación.

Hace una semana aproximadamente, Gali volvió a arremeter contra quienes seguían hablando de su rostro, y decidió aclarar todo durante su participación en un pódcast:

La cara la veía…(cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial. Galilea Montijo

Sus palabras intentaron frenar las críticas y así generar más empatía entre internautas y público en general. Ahora, nuevamente Galilea enciende la polémica. ¿Por qué?

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¿La espalda de Galilea Montijo tiene un problema físico?

En un reciente video que se ha viralizado en redes sociales, compartido por la cuenta de X “La tía Sandra”, aparece Galilea Montijo utilizando un atuendo negro que deja al descubierto gran parte de su espalda mientras participa en actividades relacionadas con el reality show.

Cuando la conductora cambia de postura, pueden observarse algunas marcas en la zona baja de la espalda, escena que fue suficiente para que usuarios de redes sociales comenzaran a formular teorías e hipótesis al respecto:



“De tanto cuero que se restira ya se le esta yendo a las nalg*s”,

“Es de las liposucción o lipoescultura” y,

“El cuerpo está arrugado por la edad”.

“Déjenla en paz, está hermosa”

“Nada les embona”

“Ella es guapísima”

Es importante señalar que las fotografías y videos pueden mostrar sombras o pueden estar sometidas al movimiento o ángulo de una cámara, por lo que no se sabe a ciencia cierta si realmente existe algún problema con la conductora

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¿Qué le pasó a GALILEA MONTIJO en la espalda? 😱 😱



¿La doctora también le hizo algún procedimiento atrás?🤔



➖El vídeo no tiene ninguna edición y fue subido así a las redes oficiales del reality. pic.twitter.com/Y8IOMUQcs3 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 13, 2026

¿Galilea Montijo se operó la espalda recientemente?

Aunque el video provocó numerosas preguntas, la posibilidad de que Galilea Montijo se haya sometido a una cirugía en la espalda permanece únicamente como una especulación surgida en redes sociales.

De igual manera, la conductora no ha señalado que las marcas correspondan a una operación, tratamiento estético o algún problema de salud. Por ello, todo se mantiene solo como una especulación entre internautas .

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