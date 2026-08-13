Famosa periodista anuncia su salida de TUDN después de 7 años, ¿por problemas con su esposo?

En plena participación de Memo Schutz como habitante de ‘La casa de los famosos México’, una de sus compañeras de TUDN sorprendió al anunciar su salida de la plataforma deportiva después de siete años de trayectoria.

La noticia fue dada a conocer la noche del martes 12 de agosto y rápidamente generó reacciones entre sus colegas, quienes no tardaron en dedicarle mensajes de despedida y reconocimiento. Sin embargo, su decisión también desató rumores sobre una supuesta crisis con su esposo. ¿Se va de TUDN para evitar más problemas? Te contamos lo que se sabe.

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TUDN / X

¿Quién es la periodista que anunció su salida de TUDN?

La conductora y presentadora que anunció su salida de TUDN es Valeria Marín, periodista especializada en NFL que se convirtió en una de las figuras importantes de la cadena gracias a su participación en coberturas nacionales e internacionales.

Recientemente, tuvo una participación destacada durante la cobertura del Mundial 2026, donde compartió pantalla en múltiples ocasiones con el exfutbolista Marc Crosas.

Valeria Marín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el diario ‘La afición’. Gracias a su experiencia y habilidades, posteriormente dio el salto a la televisión al incorporarse a Fox Sports, donde se convirtió en una pieza importante del equipo de analistas.

Con el paso de los años, la periodista logró hacerse de un nombre dentro del periodismo deportivo y, en 2019, llegó a TUDN. Desde entonces, se consolidó con participaciones estelares en distintos espacios informativos y transmisiones de la cadena.

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Valeria Marín queda fuera de TUDN / Instagram

¿Cómo anunció su salida Valeria Marín de TUDN?

El anuncio del cierre de su etapa en TUDN corrió por cuenta de la propia Valeria Marín, quien utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida y explicar que había decidido cerrar su ciclo con la cadena deportiva.

“Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, decido que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin.” Valeria Marín

En su publicación, la periodista recordó con cariño los años que pasó dentro del medio y destacó que TUDN le permitió desarrollarse plenamente en el ámbito profesional, además de darle la oportunidad de formar amistades que considera invaluables.

Asimismo, Valeria Marín agradeció a Televisa por las oportunidades que recibió a lo largo de su trayectoria y por haberle permitido crecer dentro de la industria deportiva.

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Julián Gil y Valeria Marín aclaran los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial

La salida de Valeria Marín de TUDN no tardó en quedar envuelta en rumores, pues en redes sociales comenzó a circular la versión de que su decisión habría estado relacionada con una supuesta crisis matrimonial con su esposo, el actor argentino Julián Gil, quien también forma parte de la televisora.

La especulación surgió a partir de una publicación en X de la cuenta ‘La tía Sandra’, donde se aseguró que la periodista presuntamente habría dejado TUDN tras enfrentar problemas con su pareja.

Pero eso no fue todo. Un mensaje de despedida que un compañero dedicó a Valeria Marín también alimentó las sospechas entre algunos usuarios, quienes comenzaron a especular sobre un supuesto triángulo amoroso que habría provocado problemas en el matrimonio de la pareja.

Sin embargo, tanto Valeria como Julián salieron a desmentir estas versiones y dejaron claro que la decisión de la periodista fue completamente personal y profesional.

Valeria respondió directamente a la publicación en X y confirmó que había renunciado a TUDN, aunque aprovechó para recordar un detalle que contradice los rumores: fue precisamente en esa empresa donde conoció a Julián Gil.

Valeria Marín responde a rumores / Redes sociales

Posteriormente, el actor compartió un mensaje en Instagram para reconocer la trayectoria de su esposa y dejar claro que su salida de TUDN fue una decisión propia, tomada por voluntad de Valeria.

“Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL. Algo pasó ese día. Hicimos clic y desde entonces no nos hemos separado (...) Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN.” Julián Gil

De esta manera, la pareja puso freno a las especulaciones y dejó claro que su matrimonio continúa en buenos términos y que la salida de la periodista de la cadena deportiva responde únicamente a una decisión personal y profesional.

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