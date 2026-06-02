Reportero de TUDN fue liberado tras meses detenido; revela detalles de su terrible experiencia en Sudáfrica

Tras dos meses retenido en Sudáfrica, Julio ‘el Profe’ Ibáñez, quedó liberado del país africano, luego de incurrir en “actividades” que aquella sociedad considera “ilícitas”. Además de agradecer el apoyo, también reveló ciertos detalles de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que dijo?

Julio ‘el Profe’ Ibáñez, periodista mexicano es liberado en Sudáfrica / Redes sociales

¿Por qué Julio ‘el Profe’ Ibáñez, reportero de TUDN, fue detenido en Sudáfrica?

La “pesadilla” para el reportero de TUDN, Julio ‘el Profe’ Ibáñez, comenzó en su viaje a Corea del Sur y después a Sudáfrica, países que visitó por trabajo, debido a que son rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Tras llegar al país africano, Julio decidió grabar ciertas zonas de la ciudad con un dron, algo que, según información en redes, fue tomada como un “acto terror...”, motivo por el que fue retenido por autoridades locales.

Lo que más llamó la atención fue la manera en que fue detenido, ya que circuló un video en el que se aprecia a Ibáñez transmitiendo en vivo en redes sociales, cuando presuntas autoridades ingresaron al lugar en el que estaba para llevárselo a la fuerza.

Aunque pasó mucho tiempo en resguardo de autoridades sudafricanas, la más reciente audiencia estuvo a su favor, quedando libre tras meses en aquel lugar.

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Detención de Julio ‘el Profe’ Ibáñez / Redes sociales

¿Qué dijo Julio ‘el Profe’ Ibáñes tras ser liberado en Sudáfrica?

Luego de que se informara que Julio ‘el Profe’ Ibáñez había sido liberado, el periodista publicó un video en el que anunció daba tranquilidad a sus seguidores, familiares y compañeros de trabajo.

El reportero de TUDN confirmó que tanto él como el camarógrafo Daniel García ya se encuentran rumbo a México, luego de recuperar sus pasaportes y resolver la situación legal que los mantenía imposibilitados para abandonar el país africano.

Luego de agradecer el apoyo de familia, amigos, colegas y de TelevisaUnivision, Ibáñez reveló que fue un momento sumamente complicado y de incertidumbre:

La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas, que quizá nos puedan dar un poco más de risa que en aquellos momentos. Julio ‘el Profe’ Ibáñez

Por otra parte, Julio declaró que a lo largo de los días contará varios momentos y sucesos que tanto él, como su compañero Daniel García, vivieron mientras estaban detenidos.

Finalmente, a pesar de este tenso momento que pasó, ‘el Profe’ se dice listo para el Mundial 2026, tomando en cuenta que es uno de los reporteros “insignia” de TUDN, dejando en claro que continuará trabajando:

Que viene un Mundial, un Mundial que nos mueve y nos motiva. Gracias amigos, gracias familias, gracias a nuestra casa. Julio ‘el Profe’ Ibáñez

Por ahora, toman rumbo a nuestro país para, posteriormente, integrarse a las transmisiones en vistas de la justa mundialista.

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¿Cuál es la trayectoria de Julio ‘el Profe’ Ibáñez en el periodismo?

Julio ‘el Profe’ Ibáñez es un reconocido periodista especializado en deportes que forma parte de las filas de TUDN. Durante su carrera se ha consolidado como reportero de campo, destacando por sus coberturas, entrevistas y participaciones en transmisiones.

Su trayectoria en el periodismo deportivo comenzó en 2012, y apenas un año después recibió la oportunidad de cubrir su primer torneo internacional, el Premundial Sub-17.

Además de su labor en televisión, Ibáñez colabora en MVS Radio y también crea contenido para plataformas digitales a través de su pódcast Por mis pelotas, donde aborda temas relacionados con el deporte y comparte experiencias de su carrera.

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