¿Memo Schutz exhibió el verdadero nombre de Odalys Ramírez en La casa de los famosos México? Ella responde

Otro capítulo de chismecito se cocinó dentro de La casa de los famosos México, y esta vez el protagonista fue Memo Schutz. El analista deportivo aprovechó una plática con sus compañeros para destapar un dato sobre Odalys Ramírez que, según él, pocos conocían, y la conductora no se quedó callada: le respondió desde sus redes sociales.

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Memo Schutz / Redes sociales

¿Qué le reveló Memo Schutz a sus compañeros sobre Odalys Ramírez?

Todo comenzó cuando Memo Schutz compartió con sus compañeros de La casa de los famosos México que notó la desesperación de Odalys Ramírez y Diego de Erice durante su conversación en la gala.

Memo Schutz "¿Nivel de desesperación, Odalys? Odalys y Diego seguramente me han de estar alucinando porque producción les ha de estar diciendo... Yo veía como que así, como que... O sea, ‘a ver, dile, dile: tú, como analítico del deporte, ¿no analizas bien la situación?’”

Fede aprovechó el momento para preguntarle a Memo cómo era que él le decía a la conductora, y ahí fue cuando soltó la bomba que después se volvería tema de conversación en redes sociales.

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¿Por qué Memo Schutz le dice “Odalia” a Odalys Ramírez?

“Ah, Odalys”, respondió Memo primero, aunque después reveló el verdadero motivo detrás del sobrenombre que usa con la conductora de La casa de los famosos México. Al ser cuestionado sobre si Odalys Ramírez estaba enterada de cómo la llamaba, Memo Schutz no dudó en confirmarlo, y hasta detalló el origen de la historia.

“Sí, ella se llama Odalia. Nada más que todos le dicen Odalys. Sí le gusta. Lo que pasa es que estuvimos nosotros diez años en Hoy. O sea, convivimos así. Es que somos muy amigos”, compartió el analista deportivo.

Esta confesión disparó las especulaciones entre los seguidores del reality, quienes de inmediato se preguntaron si Odalys Ramírez usa un nombre artístico distinto al real.

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¿Cómo respondió Odalys Ramírez a las declaraciones de Memo Schutz?

La revelación de Memo Schutz no tardó en llegar hasta Odalys Ramírez, quien decidió reaccionar directamente desde sus redes sociales apenas se enteró de lo que se dijo dentro de La casa de los famosos México.

En una primera historia, la conductora compartió el clip de la conversación y escribió: “Shutz ya me cambió el nombre”.

Después, en un video también publicado en sus historias, Odalys Ramírez retomó el tema y fue más contundente al aclarar que ese no es su nombre real, además de explicar de dónde surgió el sobrenombre.

¿De dónde surgió el apodo de “Odalia” que mencionó Odalys Ramírez?

Ante la confusión generada por las palabras de Memo Schutz, Odalys Ramírez decidió contar la verdadera historia detrás del sobrenombre que varios de sus excompañeros todavía utilizan.

La conductora recordó que trabajó durante más de una década en espacios informativos junto a figuras como Toño de Valdés, Paola Rojas y Carlos Loret de Mola.

Fue precisamente durante esa época cuando nació el apodo que ahora volvió a colocarse en tendencia gracias a la conversación en La casa de los famosos México.

Odalys Ramírez “Con la noticia de que Meme Shutz me cambió el nombre. No, a ver, mi nombre real y el artístico es el mismo, Odalys. Pero en noticieros estuve 12 años con Toño de Valdés, con Paola Rojas, con Carlos Loret de Mola, y de cariño me decían Odalia. Ese sobrenombre lo inventó Toñito de Valdés, pero no me llamo Odalia. ¿Qué onda Memo? ¿Qué onda chavo? Tantos años y crees que así me llamo?”

Con esta respuesta, Odalys Ramírez dejó claro que su nombre artístico y el real son el mismo, y que el famoso “Odalia” nació años atrás como un simple apodo cariñoso entre colegas de noticieros, no como un secreto guardado dentro de La casa de los famosos México.