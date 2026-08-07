¿Ernesto Laguardia exhibe favoritismos en LCDLFMX? Captan el momento en que le quitan las cámaras: “Muy bien”

Luego de que se especulara que Ernesto Laguardia saldría de La casa de los famosos México 2026 tras un problema con la producción, el protagonista de Quinceañera se percató de supuestos favoritismos en la producción. ¿Lo censuran en vivo? ¡Te contamos los detalles!

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¿Ernesto Laguardia está en problemas en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Ernesto Laguardia se habría peleado con la producción de LCDLFMX 2026?

Durante la última semana de La casa de los famosos México 2026, Ernesto Laguaria presentó un malestar en su rodilla que generó rumores de su posible salida; pese a que el actor aclaró que sería hasta salir del reality cuando trataría el problema, las especulaciones sobre otros temas no se hicieron esperar.

A la par de su malestar, se dio a conocer que el intérprete de Amor real presuntamente habría tenido una fuerte conversación en el confesonario luego de que mencionara con Arantza Ruiz y Ximena Herrera que las cámaras solían seguir a otras personalidades como Aldo Rendón y Karina Torres.

De acuerdo con la cuenta del ‘Leoncicto’, se dice que Ernesto Laguardia presuntamente recibió una llamada de atención, lo que ocasionó que el actor saliera molesto del confesionario y expresara: “Si no respetan mi trayectoria, me largo; a mí no me importa”.

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Ernesto Laguardia sin miedo a salir de La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent, Canva

¿Ernesto Laguardia es censurado en vivo en La casa de los famosos México 2026?

En medio de la intriga que generó la supuesta pelea entre Ernesto Laguardia y la producción de LCDLFMX, el actor fue nominado en la segunda semana y se encuentra en riesgo de salir del programa 24/7, por lo que pidió votos.

Sin embargo, mientras el actor de melodramas se encontraba en el sanitario hablando para el público, la cámara aparentemente se movió, lo que generó una inmediata reacción en Laguardia y sus seguidores, pues algunos lograron captar el momento en vivo.

“Me encantaría quedarme un poco más, de hecho hasta la final y ganar. Ojalá que me hagan el favor de apoyarme ahora que estoy nominado para que voten. ¿Me quitas la cámara, cómo crees? Muy bien, bueno, voten”. Ernesto Laguardia

El clip también fue difundido por la cuenta oficial de La casa de los famosos México, donde los usuarios colocaron comentarios como: “Que se queden los actores y no los influencers”, “Siempre le quitan la cámara” y “Ya dejen de quitarle las cámaras”.

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¿Ernesto Laguardia tiene posibilidades de ganar La casa de los famosos México 2026?

Cabe recordar que, tras el gran estreno de La casa de los famosos México 2026, se dio a conocer una supuesta lista filtrada del orden en que los habitantes serán eliminados del reality show 24/7.

Pese a que algunos han empatizado más con los influencers, la lista señala que Ernesto Laguardia será uno de los últimos habitantes en abandonar la competencia en la semana 11, pero hasta ahora todo se trata de RUMORES.

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