Gomita reacciona a las comparaciones con Yanet García; ¿es su versión en premium?: “Ya agárrense a otra”

En medio de la supuesta rivalidad entre Gema Garoa y Yanet García en La casa de los famosos México 2026, en redes han comenzado a surgir comparaciones entre la ‘exchica del clima’ y Gomita, quien fue duramente criticada cuando estuvo en el reality show 24/7 de Televisa. ¿Aseguran que es su versión premium?

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Yanet García genera polémica en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron las comparaciones entre Yanet García y Gomita?

Después de que se especulara que Yanet García es la nueva Sian Chiong de La casa de los famosos México, la modelo se volvió blanco de críticas en redes no solo por su actitud, sino también por su manera de lucir frente a las cámaras.

Pese a que la excolaboradora del programa Hoy es ampliamente conocida en redes por su contenido con poca ropa, ha mostrado una faceta muy distinta a ella ahora que está en el reality show, tanto que ha comenzado a ser comparada con Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, por su peinado de dos trenzas.

Cabe recordar que cuando Gomita estuvo en LCDLFMX se hizo un peinado de dos trenzas que generó que ‘Potro’ Caballero la llamara mamá Coco; dicho momento permanece en la memoria de los televidentes, por lo que ahora Yanet García enfrenta comparaciones con la influencer.

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Yanet García enfrenta críticas por su peinado en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Gomita al ser comparada con Yanet García, habitante de La casa de los famosos México 2026?

A través de un video publicado en redes, Gomita reaccionó a uno de los memes de Yanet García en el que se menciona que es la versión premium de la exhabitante de La casa de los famosos México. Además de acompañar el clip con el texto: “Yanet García es mi hermana perdida”, explicó:

“Yanet es Gomita premium. Me metí a los comentarios y le pusieron: ‘Yanet sí es mamá Coco, pero fit’. ¿Por qué son así? Claro que no, miren, ella está súper bonita, la verdad”. Gomita

Sin mostrarse molesta ante las comparaciones, la creadora de contenido bromeó sobre los constantes comentarios que siguen surgiendo sobre ella y su participación en el reality: “Y yo así de que: ‘Ya agárrense a otra', ¿por qué me agarran a mí?”, concluyó.

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No sería la primera vez que Yanet García es comparada con Gomita, ¿antes la llamaron Lapizito?

Además de las comparaciones con Araceli Ordaz, también hay quienes señalan que Yanet García se parece a Lapizito, pero ese no es un comentario reciente. De acuerdo con la cuenta ‘Chismecitobyalicia’, fue en 2020 cuando comenzó a decir que la ‘chica del clima’ era igual al hermano de Gomita.

Ahora que está en la casa, las comparaciones han vuelto a salir a la luz y han generado comentarios como: “Se parece más al hermano de Gomita, como dos gotas de agua”, “Son gemelas”, “Es la hija no reconocida”, entre otros.

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