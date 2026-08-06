Martha Figueroa y Pepillo Origel estallan vs. Cynthia Klitbo y Karina Torres, ¿por sus tatuajes?: “No me gusta”

A una semana del estreno de La casa de los famosos México 2026, Martha Figueroa y Pepillo Origel estallaron en críticas contra Karina Torres y Cynthia Klitbo por su actitud en el reality show 24/7, pues los primeros días ya comienzan a hacer estragos entre los habitantes. ¡Te contamos los detalles!

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Pepillo Origel y Martha Figueroa reaccionan a LCDLFMX. / IG: @juanjoseorigel

¿Qué hicieron Karina Torres y Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026?

Tras el esperado estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, Cynthia Klitbo fue una de las primeras habitantes en tener protagonismo debido a sus pelas por el orden y la limpieza dentro del reality.

En el programa Con permiso de Martha Figueroa y Pepillo Origel, se mostró un breve fragmento del momento en que la ‘villana de melodramas’ explotó contra Masad Altamimi por tomar parte de sus ingredientes para preparar su comida; además, se mostró insatisfecha por la falta de organización entre los participantes.

Dicha situación generó comentarios entre los periodistas, los cuales se intensificaron al hablar sobre el desempeño de Yanet García y la manera en que Karina Torres se ha mostrado ante las cámaras. ¿Desaprobaron su conducta?

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Karina Torres genera opiniones por su participación en LCDLFMX.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre Cynthia Klitbo y su enojo por la limpieza en LCDLFMX?

Martha Figueroa, colaboradora de Hoy, fue la primera en mostrar su desacuerdo con el comportamiento de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026. De acuerdo con la periodista, aunque es una persona que le cae bien, no le parece el papel que está tomando.

“Cynthia Klitbo, porque Cynthia se está poniendo así como la mamá de todos”, explicó Pepillo Origel al ver el comportamiento de la actriz en su primera semana, a lo que Martha Figueroa respondió:

“Ya que se relaje, qué flojera. Me cae bien, pero qué flojera que tú entres a un lugar y te estén diciendo: ‘Levanta tu plato’, ‘párate’, ‘cállate’, ‘pica la cebolla’. Que los deje vivir”. Martha Figueroa

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Cynthia Klitbo divide opiniones en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Por qué Karina Torres también fue criticada en el programa Con permiso?

Posteriormente, al hablar sobre la manera en que Yanet García se ha desenvuelto en el juego, Figueroa señaló que era una de las mujeres que menos “enseña” en la casa pese al contenido que crea para redes.

Al escuchar sus palabras, Origel señaló que una de las que más mostraba es Karina Torres, pero sorprendió al mostrar su desagrado por la integrante de ‘las Perdidas’: “La que enseña es la de los tatuajes. No me gusta”.

Tanto su declaración como la de su colega capturaron la atención de las redes y generaron diversos comentarios; hasta ahora, no ha existido una reacción por parte del equipo de las participantes.

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