Martha Figueroa y Pepillo Origel se burlan de Pedro Sola y Pati Chapoy EN VIVO: “No me los vayan a envenenar”

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los perritos no se detiene. El martes 14 de julio, varias marcas retiraron sus patrocinios de ‘Ventaneando’ en señal de rechazo a las declaraciones del conductor sobre el maltrato animal.

Sin embargo, la ‘funa’ también continúa entre las personalidades públicas. Juan José ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa, exintegrantes de ‘Ventaneando’, no dejaron pasar la oportunidad para lanzar burlas contra Pedro Sola. ¿Qué dijeron? Te contamos.

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Pedro Sola y sus declaraciones sobre perrhijos / Redes sociales

¿Cómo fue la burla de ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa sobre Pedro Sola y Pati Chapoy?

Durante la transmisión de su programa Con permiso, los conductores se tomaron unos segundos para lanzar comentarios sarcásticos sobre los presentadores de Ventaneando.

Martha Figueroa le preguntó a Origel cómo estaban sus perritos, Tom y Jerry, a lo que él respondió que había pensado en llevarlos al foro, pero decidió no hacerlo porque “no los vayan a envenenar”, ya que hay gente “muy mala”.

“Me pensaba traérmelos, a Tom y a Jerry, pero no me los vayan a envenenar, mejor no. (...) Hay gente muy mala, ni cómo ayudarlos.” Pepillo Origel

Miembros de la producción le pidieron al conductor que diera nombres; sin embargo, él respondió sin mencionar a nadie: “El que envenena”.

En ese momento, Martha Figueroa siguió la broma al decir “y la que se ríe”, mientras imitaba la risa de Pati Chapoy.

Finalmente, ‘Pepillo’ declaró que no entiende cómo Pati Chapoy no le llamó la atención a Pedro Sola por sus comentarios: “En vez de que lo hubiera puesto como chancla.”

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MARTHA FIGUEROA Y JUAN JOSÉ ORIGEL esperaron tanto para éste momento, que no saben como lo están disfrutando



Martha imitando a la Chapoy 😱🤭 pic.twitter.com/AULoXjuPdB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 15, 2026

¿Cuál es la relación entre Martha Figueroa, Pepillo Origel y ‘Ventaneando’?

Ambos periodistas formaron parte del equipo original de conductores de Ventaneando, programa que inició transmisiones en 1996.

‘Pepillo’ Origel salió del programa en 1997, año en el que se integró a Televisa.

Por su parte, Martha Figueroa dejó Ventaneando en 1998, luego de tener diferencias con Pati Chapoy.

Figueroa ha contado que, debido a esa situación, Pati Chapoy le cerró muchas puertas en el ámbito laboral, por lo que le resultó muy difícil volver a colocarse en los medios de comunicación.

Actualmente, Martha Figueroa y ‘Pepillo’ Origel comparten la conducción del programa ‘Con permiso’, de Univision.

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Conductores originales de Ventaneando / Redes sociales

Marcas retiran sus patrocionios de ‘Ventaneando’ tras la polémica

Las consecuencias de los comentarios de Pedro Sola sobre “darles carne envenenada” a los perritos han tenido un alcance masivo.

En dias recientes, varias marcas que patrocinaban el programa, se han retirado en muestra de rechazo a cualquier expresión de maltrato o crueldad animal.

Las marcas que han dado un paso al costado son:



Panditas

Clorets

Halls

Los comentarios sobre los perritos fueron el inicio de acusaciones más serias, pues se reporta que en los próximos días, trabajadores de Ventaneando presentarán una demanda contra Pedro Sola por presunto acoso sexual.

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