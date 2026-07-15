¿Vanessa Claudio le da la espalda a Pedro Sola? A pesar de ser compañeros, tras polémica dice: “No lo aplaudo”

La polémica que rodea a Pedro Sola y los perritos continúa creciendo y ahora sumó la opinión de una de sus compañeras en TV Azteca. La conductora Vanessa Claudio habló sobre los comentarios del presentador de Ventaneando y... ¿le dio la espalda?

Pedro Sola funado tras comentarios contra perritos / Instagram: @tiopedritosola

¿Por qué acusan a Pedro Sola de incitar el maltrato animal?

La polémica con Pedro Sola, Pati Chapoy y los perritos inició hace ya una semana, luego de que el conductor de Ventaneando arremetiera contra los lomitos y sus dueños, las críticas no cesan.

Aunque en un principio su opinión parecía válida ante el público, todo empeoró cuando mencionó su molestia e “intención” de envenenar a las mascotas:

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Pedro Sola

Más adelante, el conductor insistió en que le parece incongruente que un perro haga sus necesidades dentro de un establecimiento comercial, especialmente cuando se trata de tiendas que comercializan marcas de lujo o prestigio.

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Pedro Sola y sus declaraciones sobre perrhijos / Redes sociales

¿Qué dijo Vanessa Claudio, compañera de Pedro Sola, sobre los comentarios del conductor?

Durante una reciente entrevista de Vanessa Claudio con la prensa, la conductora reconoció que las palabras de Pedro Sola fueron un error y consideró que la empresa deberá determinar si existe alguna consecuencia interna: “ Yo creo la opinión que todo México tiene ”, señaló.

Por otra parte, Vanessa sí reveló que Pedro siempre fue muy amable con ‘Luca’ (su mascota), y que incluso el también economista a veces se lo chuelaba. Por esta razón, estas declaraciones la tomaron por sorpresa, ya que desconocía que Pedro pensara de tal manera:

Fue un comentario muy desafortunado, no puedo decir lo contrario, no lo aplaudo. Yo soy súper perruna. (...) Es un comentario que no tiene defensa. Vanessa Claudio

Claudio señaló que comprende que no todas las personas tengan afinidad con los perros, pero insistió en que eso no debe convertirse en una falta de respeto hacia ellos ni hacia quienes deciden cuidarlos como parte de su familia.

Al ser cuestionada sobre si Pedro Sola debería recibir algún tipo de castigo dentro de la empresa, Vanessa Claudio prefirió no emitir un juicio y aseguró que esa decisión corresponde exclusivamente a los directivos de TV Azteca:

Yo la verdad, ahí se lo dejo a los jefes. (...) Sabrán ellos qué pasa internamente. Sí, yo creo que debe existir algo (castigo), pero no sé qué sería exactamente lo correcto. Vanessa Claudio

La conductora también pidió no perder de vista que los personajes públicos son seres humanos y pueden equivocarse, aunque enfatizó que eso no significa justificar lo ocurrido.

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@tvnotas Vanessa Claudio habla de la polémica declaración de Pedro Sola en Ventaneando acerca de los perritos. 📹RRSS ♬ sonido original - Revista TVNotas

¿Pedro Sola será despedido de Ventaneando tras polémica con mascotas?

En días recientes, varias marcas informaron que pondrán fin a su relación comercial con Ventaneando a raíz de la polémica protagonizada por Pedro Sola.

Asimismo, han surgido versiones que aseguran que el contrato de Pedro Sola presuntamente concluiría en diciembre y que la televisora no tendría previsto renovarlo. Incluso, algunos reportes indican que la empresa estaría considerando retirarlo temporalmente de la pantalla.

Pese a estos rumores, hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre una eventual salida del conductor de Ventaneando, incluso Pedro Sola estuvo presente en la emisión del 14 de julio. Ni TV Azteca ni los integrantes del programa han confirmado que esa posibilidad esté contemplada.

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