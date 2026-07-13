Pedro Sola: Tras declaraciones vs. perros, el medio dice “Psicópata, así empiezan los asesinos seriales”

La polémica persigue al conductor Pedro Sola, quien durante una transmisión en vivo desató la furia colectiva tras arremeter sin piedad contra los lomitos. Sin medirse, Pedrito confesó que no soporta ver perros en establecimientos públicos, y dejó a todos helados al asegurar que con gusto les aventaría “un trozo de carne envenenada”. Como era de esperarse, la indignación no tardó en estallar. Una ola de famosos y activistas defensores de los animales le responden de forma tajante.

Mira: ¡Pedro Sola vs la prensa! Reviven VIDEO en el que el conductor responde tras ser tachado de “mentiroso”

Pedro Sola y sus declaraciones sobre perrhijos / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre envenenar a los perros?

“Ahorita Castañeda (Mónica) me va a odiar, pero, yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventarles un trozo de carne envenenada”. Pedro Sola

Ahí no paró todo, prosiguió: “O las que llevan 3 perros en una carriola. Dan ganas de darles un balazo a los dueños”.

Minutos después aclaró que lo dijo de forma exagerada, pero que no hablaba en serio.

Lee: Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus “disculpas": “La funa es la funa”

Redes Sociales

¿Pedro Sola ya se disculpó por sus comentarios contra los perros?

“Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias. En mi programa tengo 30 años aquí sentado, yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Obviamente, yo soy incapaz de matar a una mosca. Dices cosas sin pensar”, afirmó.

Redes Sociales

¿No es la primera vez? Los otros comentarios de Pedro Sola contra los perros que causaron indignación

Durante una emisión del programa Ventaneando Pedro Sola mencionó que para evitar los ladridos de los perros les cortaran las cuerdas vocales:

“Pues mándales a cortar las cuerdas vocales. ¡Qué maravilla! Así como los castran y así como los esterilizan, ¡que les corten la cuerda vocal”. Pedro Sola

Mira: Susana Zabaleta explota vs. Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “te van a mat* igualito”, VIDEO

Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿Qué dijo la Procuraduría Ambiental de la CDMX sobre las declaraciones de Pedro Sola?

En este documento se condena cualquier expresión que normalice o promueva el daño animal y el despacho de la Fiscalía de la CDMX. Mientras que en la cuenta de X “Va por sus derechos”, presentan denuncia contra el conductor Pedro Sola y demás conductores por comentarios lascivos en contra de los animales en televisión abierta.

Redes Sociales

¿Piden despedir a Pedro Sola de Ventaneando por sus declaraciones? Diana Golden impulsa una recolección de firmas en su contra

En los últimos días se está llevando a cabo una recolección de firmas para exigir una penalización, sanción o despido del presentador Pedro Sola, organizada por ciudadanos y activistas a través de la plataforma Change.org.

Además, la actriz subió a su Facebook una convocatoria para llevar a cabo una marcha en el Ángel de la Independencia para quitar del aire el programa.

Al cierre de esta edición, este era el conteo de firmas.

Diana Golden pide sanción o despido del presentador Pedro Sola

¿Las disculpas de Pedro Sola convencieron al medio artístico y a los activistas? ¡Le llaman “psicópata”!

GABRIELA GOLDSMITH (Actriz y activista)

“Es una vergüenza que se haya permitido una transmisión de semejante aberración”. Gabriela Goldsmith “¡Estoy aterrada! Los mensajes de violencia y odio son parte de la descomposición humana y social. Es una vergüenza que se haya permitido una transmisión de semejante aberración. México está harto de gente violenta, hay que llenarnos de amor. No puede salir de tu boca amor si no lo llenas de amor. ¡Ya basta!, queremos un México en paz y respeto a los animales y a todas las formas de vida”.



Es una vergüenza que se haya permitido una transmisión de semejante aberración. No puede salir de tu boca amor si no lo llenas de amor. ¡Ya basta!, queremos un México en paz y respeto a los animales y a todas las formas de vida”. GUSTAVO ADOLFO INFANTE (Periodista) “No debería estar en la televisión. Es un acosador de jóvenes”. Gustavo Adolfo Infante “Muchos jóvenes llegaron a decir que Pedro los acosaba. Es un señor que desde hace tiempo no debería estar en la televisión. Es una persona muy resentida, no sé si por su condición homosexual en la cual no tuvo familia, hijos, nietos, y se ha vuelto tan amargado. Gente que trabajó en ese programa, muchachos que decían que Pedro los había acosado, no solo al asistente de Pati Chapoy. No se debe permitir ese tipo de acosadores”.



MARYFER CENTENO (Grafóloga y activista)

“Sus pensamientos son macabros y perversos”. Maryfer Centeno Sus pensamientos son macabros y perversos . No solo habla de envenenar, en la misma frase habla de balazos y, al ser secundado por Pati Chapoy, su jefa, y reírse, elevan más la narrativa. Hacen falta penas severas a los maltratadores de animales. Inclusive me parece que la incitación al odio por parte de él debería tener consecuencias legales”.



. No solo habla de envenenar, en la misma frase habla de balazos y, al ser secundado por Pati Chapoy, su jefa, y reírse, elevan más la narrativa. Inclusive me parece que la incitación al odio por parte de él debería tener consecuencias legales”. ARTURO ISLAS (Conductor y activista)

“Hay perros salvando vidas en Venezuela tras el terremoto”. Arturo Islas No es la forma de utilizar el tiempo aire en la televisión, ni en la vida misma. Se generó un descontento social colectivo. No estamos en un momento como país para diseminar ideas contra los más vulnerables que nos protegen y aman. Hay perros que están salvando vidas en Venezuela tras los terremotos”.



Se generó un descontento social colectivo. Hay perros que están salvando vidas en Venezuela tras los terremotos”. MARCOS VALDÉS (Conductor y comediante) “Está muy solo en la vida y no tiene ni perro que le ladre”. Marco Valdes “Me da tristeza que no entienda el enorme amor y compañía que nos dan los perros . Es increíble que un comunicador se atreva a atentar contra inocentes. Me extraña de Pedro, que es mi amigo y lo aprecio. Es una falta de respeto a la humanidad. Pedro está muy solo en la vida y no tiene ni perro que le ladre”.

ESTEBAN MACÍAS (Periodista)

“Cuando una persona pide disculpa, deberíamos tomarla en cuenta”. Estaban Macías “Ya reconoció que se equivocó y su falta de empatía . Eso habla de que se dio cuenta de que sus declaraciones no fueron afortunadas y eso es lo valioso. Cuando una persona pide disculpa, todos deberíamos de tomarla en cuenta y dejarlo hasta ahí”.



. Eso habla de que se dio cuenta de que sus declaraciones no fueron afortunadas y eso es lo valioso. y dejarlo hasta ahí”. SILVERIO ROCCHI (Actor)

“Estamos hablando de un psicópata, así empiezan los asesinos seriales”. Silverio Rocchi “Son fuertes declaraciones . Si no te gustan los animales, está perfecto; pero decir: ‘aventarles un trozo de carne envenenada’ para matarlos, o ‘me dan ganas de darle un tiro a esas personas’, estamos hablando de un psicópata. Creo que así empiezan los asesinos seriales. Hay que ponerle atención a este señor peligroso. ¿Imagínate que vayan mis hijos con sus mascotas y que llegue un pinche loco y haga eso? No estoy de acuerdo con lo que dijo”.



. Si no te gustan los animales, está perfecto; pero Creo que Hay que ponerle atención a este señor peligroso. estoy de acuerdo con lo que dijo”. GRACIELA MATA (Fundadora y representante legal de la Asociación “Por los que no tienen voz”)

“Hizo comentarios incitando a la violencia de matar y balear a un animal”. Gabriela Mata “Demostró falta de empatía y desconocimiento. Hoy los perros no son mascotas, son seres sintientes. La Constitución les da carácter como tales y son reconocidos como miembros de familia. Hizo comentarios incitando a la violencia de matar y balear a un animal. Ofreció una disculpa no sincera y sacó una hoja para leerlo”.

Mira: Pedro Sola estaría “desolado” tras la funa por sus comentarios vs. los perros; esto asegura una periodista

¿Qué opina un psicólogo sobre las declaraciones de Pedro Sola contra los perros?

“No es una respuesta impulsiva, es una respuesta agresiva, tiende a la destrucción. No se sabe qué le representa a él ver estos animales. Quizá algo que él no puede, no pudo tener, ver el cariño que las demás personas le dan a los animalitos. Le puede provocar enojo, frustración, y quizá quiere destruir lo que él no puede tener. Hay literaturas donde se habla de la infancia con psicopatía. Tienen tendencia a experimentar, les gusta tener el control y poder sobre otros seres vivos. Empiezan con pajaritos, lagartijas, después gatos o perros; pueden hacerlos sufrir con torturas, no sentir remordimiento. Son personas diagnosticadas con psicopatía que llegan después a lograr crímenes muy feos. Lo que comentó al principio fue algo real y la disculpa es como tratando de ocultar sus deseos e instintos, o tratando de frenar la presión mediática o por imagen”.

Pedro Sola con denuncia por incitar el maltrato animal / Redes sociales

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Pedro Sola? Esto explicó un abogado penalista.

“Son desafortunados comentarios que generan polémica y odio en la comunidad que quiere a los animales. Incentivan a otras personas en cometer delitos contra de ellos. Hay una regulación en materia penal de protección animal en CDMX, hay sanciones privativas de la libertad y una Fiscalía especializada al maltrato animal en México. Las penas varían entre 5 o 6 años de prisión. Como comunicador, debe tener responsabilidad en sus palabras”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.